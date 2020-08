Internaron al periodista Gustavo López, una semana después de dar positivo de Covid-19

Gustavo López fue internado en las últimas horas en una clínica privada de Olivos, sólo una semana después de confirmar que tenía Covid-19. El periodista deportivo comenzó a levantar temperatura y sus médicos decidieron "monitorearlo de cerca".

"Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen el paso a paso", aclaró López en diálogo con La Nación. "Por suerte, estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro; pero como la segunda empecé a levantar fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron acá", sumó.

La noticia se conoció un día después de que Eduardo Feinmann fuera internado en el Otamendi, también con coronavirus, por un cuadro similar e idéntica recomendación médica. Desde el entorno del periodista confirmaron la internación, aunque negaron que haya desarrollado una neumonía, tal como trascendió en un primer momento.

López confirmó el jueves pasado su positivo. Salió en vivo desde su casa, en su programa Un buen momento. "Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde. Les quiero decir que me dio positivo el examen de Covid".

"Fui por las dudas a hacerme el examen, porque no sentía absolutamente nada; apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui por las dudas, porque un compañero nuestro había dado positivo; entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme", reconoció.

El periodista se comunicó con las autoridades sanitarias, pero decidió trasladarse a un centro privado de atención por la demora. "Llamé por teléfono primero y me dijeron que tardan 72 horas en venir. Mucho tiempo. ¿Qué hacés 72 esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa, me preguntaron si tenía síntomas y no tenía como para que me hicieran un hisopado; no alcanzaba con eso. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior y que había ido por las dudas".