Internaron de urgencia a Claudia Lapacó: la encontraron inconsciente en un auto

La histórica actriz, Claudia Lapacó, debió ser internada de urgencia este miércoles en el hospital Pirovano. Según trascendió, fue encontrada por los vecinos con pérdida de conocimiento adentro de un vehículo en el barrio de Belgrano, donde actualmente reside a sus 80 años. Al ver que no reaccionaba, se preocuparon y rápidamente llamaron al SAME. Al constatar que aún respiraba, fue trasladada de urgencia al centro médico.

El encargado de dar la noticia fue el periodista Luis Ventura, quien aclaró que en un principio los vecinos creyeron lo peor al ver que Claudia no reaccionaba. “En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”, sostuvo en Informado por todos, ciclo de América.

La actriz fue sometida a varios estudios para analizar su cuadro de salud en general y resta saber por qué motivo perdió el conocimiento. Diego Estévez recordó que Claudia no maneja tecnología y que la pandemia la aisló de su familia: “Ella no maneja el celular, no tiene computadora y vive en un monoambiente porque se siente cómoda. En agosto había sido bisabuela y en su momento no había podido conocer a su bisnieto”.

Sin ir más lejos, en una de sus ultimas entrevistas había manifestado su tristeza por no poder estar cerca de su familia a causa de la pandemia de coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria. .“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita", contó.

Y agregó: "A ella y tampoco a los otros. Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.

Durante aquella entrevista, la artista de 80 años se había mostrado ansiosa por retomar la actividad laboral y contó que ya era parte de un proyecto para cuando terminara la cuarentena y pudiera volver al teatro. " Muscari me trajo esta propuesta, pero yo siempre necesito leerlas obras antes de decir que sí, y la verdad que para cuando la terminé no me alcanzaban los dedos para decirle que sí”, había contado.

Cabe recordar que Claudia estaba trabajando en una obra titulada Perdidamente, con libro de José María Muscari y Mariela Asensio, que desarrolla conceptos de la neurociencia propuestos por Facundo Manes. “La obra de Muscari me está salvando del encierro -aseguró la popular artista-. La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”, concluyó.