Internaron de urgencia a Coco Sily: tiene fiebre y lo sometieron al hisopado para determinar si tiene coronavirus

El actor y conductor de radio Fernando Coco Sily fue internado en el sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, a donde llegó ayer para realizar una consulta debido a un malestar físico y algunas líneas de fiebre. Por prevención los médicos definieron dejarlo en observación hasta determinar cuál es el diagnóstico. Además, fue sometido a un hisopado para determinar si tiene coronavirus.

El actor se realizó el hisopado en las últimas horas y según publicó el diario La Nación todavía no recibió el resultado, que estaría en las próximas horas. De acuerdo a las molestias que presentó, se trata de síntomas compatibles con el COVID-19, aunque tampoco se descarta que se deba a otro problema de salud, ya que tiene divertículos, una enfermedad relativamente común entre las personas mayores de 40 años, que producen pequeñas bolsas que se abultan en el colon o en el intestino grueso.

Según dijo Sasha, el hijo del conductor, actor y humorista, Coco Sily "se fue a hacer ver por un problema en la panza y cuando le hicieron la placa le vieron unas manchitas y por las dudas lo hisoparon. Está internado".

Debido a los problemas de salud de los últimos días, Sily debió suspender el programa que conduce todos los días en FM Rock and Pop de 13 a 16, así como también la suspensión de su show por streaming. Este fin de semana, Coco Sily tenía previsto ir de invitado al programa de Mirtha Legrand que desde marzo conduce su nieta, Juanita Viale.

Según La Nación, estaba previsto que el actor fuera al programa del domingo, donde iba a coincidir con otros grandes actores, como Daniel Aráoz, Roly Serrano y el Puma Goity, que integran el elenco de Risas en Cuarentena.

LA CUARENTENA DE COCO SILY

A mediados de junio pasado, el conductor Coco Sily habló con BigBang sobre cómo vivía la cuarentena y el lanzamiento de "La súper cátedra en cuarentena", el espectáculo que realizaba a través de la plataforma Platea Live. En aquella entrevista contó que salía todos los días para realizar su programa de radio en la Rock and Pop y que cumplía con todas las medidas de seguridad necesarias. "Los columnistas salen desde su casa y yo hago la conducción de manera presencial. Se decidió que haya la menor cantidad de público dentro del estudio y la mayoría está saliendo al aire desde sus casas, para evitar contactos innecesarios", explicó.

"Después no hago otra salida. Ahí estoy con mi operador y un productor, hay mucho protocolo de salud. Se cambian los cubre micrófonos para cada programa, te toma la temperatura antes de entrar y te rocían algo también. En el espacio nuestro somos muy precavidos, es un virus que no perdona y es, sobre todo, muy invasivo", había contado Sily.

Pero además, en la entrevista contó que su show "la cátedra del macho" era sólo un nombre: "Mi espectáculo no hablaba de la mujer y no estaba basado en eso. Estaba dedicado a cómo nos gustaba comer o como somos los hombres cuando salimos. Tuve que reconstruirme, pero como persona. Fue más personal que del espectáculo. Gente que conozco que me ayudó mucho en mi forma de pensar".