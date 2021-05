Internaron de urgencia a Jorge Lanata en Miami: "Está con tratamiento de antibióticos"

Una vez más, Jorge Lanata tuvo que ser internado de urgencia por algunas complicaciones de salud: el periodista fue hospitalizado en Miami, Estados Unidos, donde se encuentra desde hace varias semanas, por una infección urinaria y tras los análisis, se descartó que tuviera COVID-19. “Tiene una infección urinaria, por eso estos días se sentía tan cansado como para no conducir", informó Ángel de Brito en las redes sociales.

Lanata quedó internado en el Mount Sinai Medical Center debido a la elevada temperatura que comenzó a registrar el miércoles. "Le están pasando antibióticos. Ya está bien, pero tiene que quedarse siete días por los antibióticos”, aclaró el conductor de LAM. Desde Radio Mitre revelaron que el periodista se encuentra en Estados Unidos realizando entrevistas para Periodismo Para Todos (PPT), su programa en canal Trece.

En ese sentido, Lanata tenía pensado regresar al país el próximo 22 de mayo, teniendo en cuenta que su regreso a la pantalla chica estaba pensado para el 30 de este mes. Pero su debut finalmente se postergará, debido a que el conductor deberá permanecer hasta el viernes 28 internado en Miami, acompañado por su pareja, la abogada Elba Marcovecchio, a la espera de que su condición mejore.

El periodista de canal Trece registró ya varios problemas de salud en los últimos años. Por ejemplo, en 2019 tuvo que suspender las emisiones de PPT y para fines de 2020 fue sometido a una “intervención quirúrgica menor”, por la que estuvo internado varios días en la Fundación Favaloro. El 18 de marzo había quedado internado en este lugar, donde se trata sus afecciones cardíacas crónicas desde hace ya mucho tiempo.

En aquella oportunidad, la institución emitió un breve comunicado: “En el día de hoy se interna, de manera programada, el señor Jorge Lanata, para continuar con la evaluación y el seguimiento de los tratamientos realizados la semana pasada”. El parte médico estuvo firmado por Jorge Raffaele, jefe de la Unidad Renal de la Fundación Favaloro, y la de Matías Fosco, director médico de la institución.

El también periodista de Radio Mitre ingresa y sale de los nosocomios en este último tiempo. De hecho, una de sus últimas internaciones, a la que llegó ademas con sospechas de COVID-19 positivo, derivó en una angioplastia por su arritmia cardíaca y por su patología arterial. Tal como ocurrió actualmente, el parte de aquella vez confirmó que no tenía coronavirus y que sus dolores musculares tenían que ver con una infección en el miembro inferior izquierdo.

El comunicado decía: “Durante la mañana de hoy al paciente Jorge Lanata se le trató exitosamente la arritmia cardíaca, y por su patología arterial periférica se le realizó una angiografía del miembro inferior izquierdo, y posterior revascularización por angioplastia”. Cabe remarcar que Lanata fue inoculado días atrás en Miami. “Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”, ironizó Lanata en diálogo con Mariana Fabbiani.

En aquella entrevista, el periodista había revelado que viajó a Estados Unidos para grabar un documental para Disney. "Estoy en un monasterio del siglo XII, que lo mudaron de Europa en el año 25. Lo compró William Hearst y lo armó en el año 52, piedra por piedra. Y lo usamos de marco para hacer una nota de uno de los documentales que estamos haciendo para Disney", había contado Lanata.

Si bien no pudo dar mucha información, aclaró: "No me dejan hablar mucho. Uno de los programas que estamos armando es sobre la felicidad. Y acabo de entrevistar a Robert J. Waldinger, que es en Harvard una de las personas que está dirigiendo, hace 15 años, un estudio sobre la felicidad que tiene 83 años. Los últimos 15 los estudió este hombre con el que acabo de hablar".

Además, contó que los documentales están producidos por Mandarina, para Disney. "Si vos no tenés buenas relaciones personales, con tu familia, amigos, etc, la felicidad es esporádica. Si te comprás un televisor de cuatro mil pulgadas, te dura un día la felicidad porque tu vecino tiene uno de seis mil. En cambio, la manera a través de las cuales ellos ven el estudio que uno es feliz, es cultivando y manteniendo las relaciones personales permanentes", cerró.