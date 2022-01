Intimaron a Vicky Xipolitakis a pagar una deuda millonaria: "El único que ponía plata era el ex"

El divorcio con su ex Javier Naselli parece no tener fin y la mala relación con sus vecinos del coqueto Barrio de Recoleta tampoco. Victoria Xipolitakis fue intimada judicialmente por los integrantes del consorcio del edificio del que fue desalojada el año último y deberá pagar una suma millonaria, según el programa "A la Tarde" conducido por Karina Mazzocco. En el ciclo de América TV se mostraron los chats que demuestran la furia de los propietarios e inquilinos del edificio para con la ex vedette, a quien le reclaman una importante deuda.

En el programa televisivo de la tarde, mostraron una serie de chats donde se informa que ellos están pagando lo que le correspondería a Xipolitakis, quien fue desalojada en 2021 y hoy vive en un nuevo departamento en el barrio de Lanús, a unas cuadras de lo de sus padres.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"La mina tiene un pedo atómico. Se casó con un banquero de Wall Street y duró lo que un pedo en una canasta. El flaco le cortó la tarjeta. Se fue porque no quería garpar 6000 dólares por mes el alquiler. Él era el único que garpaba, ella ni jota", dice uno de los mensajes.

"Ellos pueden reclamar, acusarla, señalarla y pedirle lo que quieran a Vicky, pero legalmente el responsable es Naselli", Debora D'Amato, quien informó que la garante contrato es la madre de Naselli.

Ella se defendió un par de veces en cámara: "No trabajaba, solo crié al nene, con mucho amor y felicidad. Me separé por violencia, con mucho dolor porque estaba muy enamorada. Soy una mujer como todas las que están en casa”, argumentó Xipolitakis.

Además la panelista de Telefe, aseguró: “Soy víctima como tantas, no soy distinta, ni mejor, ni peor. Muchas veces estuve sometida a la violencia y con coraje y porque tengo una familia hermosa, pude salir adelante. Todo esto repercutió en mi salud porque mi cuerpo reventó".

También la griega se refirió al contexto de porqué se mudó y en qué estado anímico se encontraba: "De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé".