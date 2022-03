"Inútil, violenta y falsa": la feroz pelea entre Yanina Latorre y Virginia Gallardo

Las redes sociales explotaron a raíz del feroz cruce entre Virginia Gallardo y Yanina Latorre. Todo comenzó a partir de una brutal opinión de la mujer de Diego Latorre, quien no dudó en calificar como "inútil" a su colega mientras sus compañeras intentaban descifrar un enigmático y asociaron su nombre al de la ex pareja de Ricardo Fort. "A mí no me comparen con inútiles", disparó.

Al escuchar los dichos de Yanina, Gallardo no dudó en salir con los tapones de punta a través de las redes sociales: "Prefiero ser inútil, y no una violenta y agresiva, que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una falsa porque cuando me ves, saludás como si nada. Por favor Ángel de Brito hacele caso de una vez y dejá de compararnos. Gracias".

Todo esto ocurría mientras Los Ángeles a la Mañana, ciclo que se mudó este año a la pantalla de América TV, estaba al aire, razón por la cual Ángel de Brito leyó la respuesta de la panelista en vivo y la esposa de Gambetita respondió: "Virchu Gallardo de mi vida, corazón bonito, sos divina, sos una potra, hermosa, pero no me gusta que me comparen con vos porque para mí como panelista no sos buena... ¿qué querés que haga? Te saludo cuando te veo porque no te odio".

Fue entonces que una vez más, Gallardó usó su cuenta de Twitter para contraatacar junto a los hashtags "amor", "obsesión" y "soltar": "Soy buena gente, Yanina Latorre... al menos para mí es más importante…". Claro está, esto no iba a quedar así y una vez más, Yanina volvió a contestarle, aunque esta vez decidió mudar su lucha a la red social del pajarito. "¡Amorosa, no ataco a mujeres! Ataco inútiles, sin importarme el sexo", le dijo la filosa panelista.

Y agregó: "Y no soy falsa. ¡Dijiste demasiadas pelotudeces mías en Intrusos el año pasado! Soy memoriosa". La última palabra, por ahora, la tuvo sin embargo Gallardo, quien sentenció: "Es verdad… te doy la razón y coincidimos por primera vez en algo. ¡¡¡Mala mía!!! No distinguís sexo. Atacás a todo el mundo por igual. Es tu esencia, no la mía. #amooooooooor y dejá de tuitear que estás trabajando #buenapanelista". Sin dudas, este no fue el final de la guerra entre ambas sino una simple batalla. Es que su enfrentamiento ya lleva mucho tiempo.

A principios de febrero de este año, Yanina estuvo en boca de todos cuando se supo que Radio Mitre había decidido desvincularla de la emisora después de seis años. Sobre los motivos que tuvo la producción para arribar a esa conclusión, las extendidas vacaciones por Estados Unidos de la panelista tuvieron mucho que ver. En su momento, Marcelo Polino, conductor de Polino Auténtico, el programa en el cual oficiaba de panelista, había dicho: “Ya no estará en este programa por decisión de la radio. Seguramente nos estará escuchando, nos va a extrañar. Ella sigue en Miami. Ella es muy querida, fueron seis años, pero esta dilación provocó la decisión de la radio”.

Las semanas pasaron y todo parece indicar que Yanina no quedó en buenos términos con Polino, a quién acusó de traición y de pedir que la echen, a pesar de que la decisión fue de la emisora porque no les gustó el desinterés de la panelista por conservar su trabajo. “Lo qué pasa que en 25 años de hacer mi programa ¡tuve más de 102 panelistas! ¡Si me pongo a llorar con todos los que se van! Yo no me engancho con nada”, fue lo primero que Polino atinó a decir y aclaró: "Fue una decisión de la radio y yo ahí soy empleado... No me sorprendió la decisión que tomaron porque era una dilación de sus vacaciones muy largas para una panelista de un programa de una vez por semana”.