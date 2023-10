It's Britney, bitch: se conocen más crudas revelaciones del libro de Spears

Si usted está leyendo esta nota es porque de una o de otra manera, la vida de Britney Spears le ha tocado fibras, le ha influenciado y hasta le ha preocupado su salid física y mental. Esta vez, querido lector, la princesa del pop llega a su pantalla con una buena noticia, la presentación de su libro The woman in Me, que en criollo se traduciría como “La Mujer que hay en Mí”.

El texto todavía no llegó en versión física a la Argentina, pero si es parte del fandom de la rubia puede conseguirlo por 23 dólares ($8.055) en las tiendas virtuales de Amazon. Son 257 páginas en las que Spears se atreve a todo, con valentía, una vez más.

Sí, cuenta absolutamente todo lo que pensó, sintió y las repercusiones sobre los momentos más icónicos de su vida: desde su influencia en el video “Baby One More Time” que la llevó a convertirse en una artista consagradísima a sus cortos 16 años, plena adolescencia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ya lo dijo Britney en su canción “Oops!...I Did It Again” (año 2000), “no soy tan inocente”. Una vez más demostró que no quiere quedarse callada tras décadas de opresión y por eso tiró dardazos envenenados a todo aquel que le hizo daño en los años de su ascenso (y descenso) del laureado y cruel mundo del espectáculo estadounidense.

La mujer de 41 años en la que se convirtió aquella pequeña niña que brillaba bajo los flashes del programa de talentos “The Mickey Mouse Club”, no tiene miedo y se nota. Mandó al frente a Justin Timberlake y lo describió tal cual es: un macho fálico y abandónico.

El libro describe uno a uno los pasos del cantante que jugaba el patético rol de inocente víctima en los medios de comunicación pero puertas adentro, hacía vivir un infierno a la rubia que en ese momento acababa de entrar a la edad de joven adulta: contó que la convenció de abortar en contra de su voluntad y como si eso fuera poco, la dejó por mensaje de texto: “Se terminó”, escribió.

Britney recorre su vida como si la viviera por primera vez, pero con las herramientas que ha cosechado durante todos estos años. Cuenta cómo fue su primera resistencia ante los discursos de odio que la circundaron, fue durante los VMAs del 2000 en los que se criticó hasta el cansancio a la diva por “ser un mal ejemplo para la juventud”.

Contó: “Las cámaras estaban enfocadas en mí, esperando ver cómo reaccionaría ante estas críticas, si las tomaría bien o si lloraría. ¿Hice algo mal? Me preguntaba. Bailé con todo mi corazón en la entrega de premios. Nunca dije que fuera un modelo a seguir. Todo lo que quería hacer era cantar y bailar”. Y en cuanto le preguntaron por su influencia en los jóvenes contestó: “Algunos de ellos fueron muy dulces… pero yo no soy los padres de los niños. Yo solo tengo que ser yo. Sé que habrá gente por ahí, sé que no les agradaré a todos”. Tras esas declaraciones confesó: “Me sacudió. Fue mi primera experiencia real con una reacción negativa que duraría años”.

En el libro describe también los momentos más impresionantes de los asombrosos shows que montaba para la cadena de televisión MTV: cuenta su incomodidad con la serpiente en su perfo del año 2001, las sensaciones sobre el chape a Madonna y a Cristina Aguilera en 2003 ¡Inaudito!

En cuanto se dio cuenta de que su vida se estaba convirtiendo en un infierno por las presiones que su padre y los productores ejercían sobre ella, decidió rebelarse y así lo cuenta en su libro autobiográfico: “En los momentos de mi residencia en Las Vegas, usaba pelucas ajustadas y bailaba de una manera que no se me movía ni un pelo de la cabeza”, y añade: “Todos los que hacen dinero conmigo querían que moviera el pelo y yo lo sabía, así que hice de todo menos eso”.

Claro que con el diario del lunes, Britney hace un revisionismo histórico que demuestra su fortaleza décadas después: “Me doy cuenta de cuánto de mí retuve en el escenario, de cuánto al tratar de castigar a las personas que me mantuvieron cautiva también castigué a todos los demás, incluidos mis fieles seguidores, incluida yo misma. Pero ahora sé por qué he estado sonámbula durante gran parte de los últimos 13 años. Quedé traumatizada”.

Siguiendo la línea de pensamiento de Spears y revisando la historia, una de las entrevistas más violentas fue la de Diane Sawyer (2003). Una amarillista y cruel periodista que cuelga orgullosa un logro en su trabajo: haber hecho llorar a la cantante.

Sobre esa nota también habla la autora de “If U Seek Amy”. Sawyer (al estilo de Mirtha Legrand) culpó a Britney por la ruptura con Timberlake: “Hiciste algo que le causó tanto dolor… tanto sufrimiento ¿qué hiciste?” y también le dijo: “Él dejó la impresión de que no fuiste fiel… que traicionaste la relación”. La cantante contesta quebrada: “Estuve molesta por un tiempo. Ambos somos muy jóvenes y estaba esperando que sucediera. Siempre lo amaré… es una gran persona”.

Lo que realmente hizo estallar de dolor a Brit fueron las acusaciones de ser un mal ejemplo, de hecho la periodista le recordó una frase que había dicho la esposa del gobernador de Maryland: “De verdad si tuviera la oportunidad de dispararle a Britney Spears, creo que lo haría”.

La pregunta del millón: qué será de Britney en la música

En su libro, la icónica del pop mundial responde: “Seguir adelante en mi carrera musical no es mi objetivo en este momento. Ahora es el momento de intentar poner en orden mi vida espiritual, de prestar atención a las cosas pequeñas, de ir más despacio”.

Contundente, expresó: “Es hora de que no sea lo que otras personas quieran; es hora de encontrarme a mí misma. Con el paso de los años, me gusta pasar tiempo a solas. Ser artista fue fantástico, pero en los últimos cinco años mi pasión por entretener a una audiencia en vivo ha disminuido”. Para cerrar confesó: “Lo hago por mí ahora. Siento a Dios más cuando estoy sola”.

“The woman in Me”, la sinopsis

“En junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. La mujer que soy revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop. Escritas con una franqueza y un humor extraordinarios, las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos”.