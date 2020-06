Ivana Icardi dice que su padre es golpeador y que pensó en matarlo, y Rosenfeld dice que es un santo

Convertida definitivamente en una celebrity en España tras su participación en el reality show Supervivientes, Ivana Icardi ahora es noticia por sí misma y no sólo por su hermano estrella del fútbol Mundial. Ahora sorprendió con una fuerte declaración: Ivana dijo que pensó "muchas veces" en matar a su padre.

“Mi hermano pequeño y yo (se refiere a Guido Icardi) sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre”, aseguró Ivana. Un bajón, realmente, aunque nadie le cree demasiado.

Ana Rosenfeld, abogada de la paeja que componen Mauro Icardi y su esposa Wanda, la desmintió con cierto énfasis.

"Es absolutamente falso. El papá de Mauro es un santo y ella inventa cualquier cosa con tal de tener prensa". Ivana vive en las Islas Canarias con su mamá, Analía Rivero, y el actual compañero de Analía. Icardi padre trabaja en una carnicería en Rosario y vive con su hijo Guido.

“El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces por todas las cosas que hemos pasado y me ha defraudado. Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo cuando salga de aquí, y poder ser una persona libre de esa carga que no me hace bien”, dijo Ivana en el reality.

Como se sabe, a raíz de los centenares de chispazos públicos que tuvo con Wanda, Ivana está distanciada también de su hermano Mauro. Durante su participación en Supervivientes, el deseo de reconciliarse tanto con su padre como con su hermano y su cuñada, fue uno de sus tópicos favoritos.

Sin embargo, tanto su célebre hermano mayor, como su célebre cuñada, como la célebre abogada de ambos dudan de que diga la verdad. Se sabe: cuando alguien quiere arreglar un problema personal, lo hace en privado y no a través de los medios.