Ivana Icardi rompió en llanto y abrió la puerta a la reconciliación con Mauro y Wanda: "Lo echo de menos"

Desde su etapa como participante de Gran Hermano –donde consiguió el segundo lugar en 2016- y durante su posterior etapa en el programa "Grande Fratello" (la versión italiana de "Gran Hermano), Ivana Icardi siempre mostró los dientes y no dudó en atacar en reiteradas ocasiones a Wanda Nara, su cuñada. Al fin y al cabo, para eso la habían llamado.

En aquel momento, la relación entre las cuñadas parecía irreconciliable. “Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado”, había asegurado la hermana del delantero del Paris Saint Germain.

Al mismo tiempo, durante el ciclo italiano había afirmado que Wanda no estaría con su hermano si no fuera un “exitoso jugador de fútbol”.

La “pica” entre las dos mujeres creció con el paso del tiempo. Mientras la ex novia del futbolista amateur Luifa Galesio, ex ganador del GH 2016, la culpaba de la separación de la familia, Wanda nunca dejó de compartir su felicidad al lado del delantero rosarino en las redes sociales.

“La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”, fue la respuesta de Wanda a su cuñada a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Esta situación, sin embargo, empeoró cuando el propio Icardi salió a atacar a su hermana: “Como esto no va a pasar, ¡preocupate en ocupar el tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos”.

Lo cierto es que algo cambió en Ivana desde que entró a participar del reality Supervivientes 2020, que se emite por la Televisión Española.

Sin titubear, confesó públicamente que está dispuesta a llamar a su hermano y a su cuñada para tratar de recomponer la relación.

“La culpa siempre la he tenido en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de situaciones con mi familia, que muchas veces las he creado yo sin darme cuenta, tratando de solucionar cosas que no han estado a mi alcance”, explicó la propia Ivana.

Y agregó: “En vez de mejorarlas, las he embarrado mucho más, generando más conflicto sin darme cuenta. Tuve que vivir con la culpa de tratar de unir a mi familia, a mi madre con mi hermano, y al final como yo me peleé con mi hermano metí a mi madre en el medio”.

Según sus propios dichos, siempre tuvo “la mejor de las intenciones” a la hora de recomponer el vínculo familia que, al parecer, estaría roto entre Icardi y sus padres. “No sé cómo están mi madre y mi hermano, lo pienso todas las noches. Mi familia es lo más importante del mundo, mucho más que mis amigos. Por eso siento esa culpa, porque la cago”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Ivana mencionó a su papá, Juan Carlos, quien se separó de su mamá hace más de 10 años, cuando vivían en España, y regresó a su Rosario natal. “El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces por todas las cosas que hemos pasado y me ha defraudado”, detalló.

Y continuó: “Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo cuando salga de aquí, y poder ser una persona libre de esa carga que no me hace bien. No sé por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Lo he achacado a su mujer, a la forma que ella tiene de ser, que lo ha envuelto un poco... Pero al final no lo sé”.

Fue entonces que decidió bajarle los decibeles a la pela con el delantero del PSG y aclaró: “Mi hermano es un crack, es una persona maravillosa y él sabe que lo echo muchísimo de menos. He pensado mucho en él estando aquí. Es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviese a ser como antes, porque me duele muchísimo”.

“¿Por qué entonces no se reconciliaba con él? “No está en mis manos, yo ya lo he intentado por todos los medios. Con este ego de querer tener siempre la razón yo a lo mejor me he peleado mucho con ella (Wanda) y quizá es el momento en el que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. Y perdonarla a ella por las cosas que han pasado”.

Y finalmente, sentenció: “Quizá cuando salga de aquí sea el momento de hacerle una llamada, reconciliarnos y estar juntos. La vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar”. ¿Habrá una reconciliación entre las cuñadas? ¿Wanda aceptará tomar un café con Ivana?