Ivana Nadal dio consejos sobre empatía y fue duramente criticada en las redes sociales: "Tergiversaron mi mensaje"

Durante la cuarentena, Ivana Nadal se empezó a mostrar mucho más activa en las redes sociales, y además de compartir con sus seguidores sus clases de gimnasia, decidió en el último tiempo ahondar en un contenido mucho más espiritual.

De este modo, recientemente grabó un video en que se puso a hablar de la empatía con el otro, y en donde mencionó que quería que las personas"soltaran" su dolor ante la pérdida de un ser querido, como un padre o un hijo.

Ivana Nadal fue muy criticada en las redes sociales.

"Te pido por favor que veas este video hasta el final. Que lo sientas, que te des la oportunidad de estar bien. Que dejes de creer q no podes o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Sé empático", escribió junto a la filmación que publicó.

Aunque la grabación es bastante extensa, y allí la morocha mencionó varias cosas y dio diferentes consejos, lo cierto es que sus seguidores se molestaron bastante por una de las frases que usó.

"Muchas veces, uno me va a decir 'ese problema no tiene solución, porque ese problema es que mi papá murió, y, ¿qué querés que haga?'. Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque tu papa murió. Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te separaste, porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser tu apoyo", dijo la modelo.

A raíz de eso, la conductora recibió severas críticas en las redes sociales, por lo que este viernes decidió hacer un nuevo descargo en el que aseguró que tergiversaron sus palabras, y que además hay gente que construyó contra ella una campaña de odio.

"Las cosas horribles van a seguir pasando en tu vida. Quienes me siguen saben que siempre les digo esto, y quienes no, les doy la bienvenida y les cuento que, por supuesto, las cosas malas pasan. Pero yo aprendí a ver la vida desde un lugar amable y lindo y me ayuda un montón. Solamente quiero ayudar al otro, nada más. Quien no quiera, que no vea el video, que no lo comparta, que no me siga. Pero dejemos de dar odio, por favor. Regalemos un poco más de amor, ¿dale?”, pidió.

Esta no es la primera vez que la morocha es maltratada en redes, ya que anteriormente fue criticada por mostrar los cambios en su cuerpo o incluso por dar consejos a la hora de hacer actividad física.