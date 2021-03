Ivana Nadal fue por más y dijo que por usar el barbijo "no vas a salvarle la vida a nadie"

Las críticas contra la ex modelo Ivana Nadal aumentaron en las últimas horas, después de que la morocha dijera a través de su Instagram que usar barbijo aumentaba las posibilidades de contraer Covid-19, dado que, según ella, respirar el mismo aire que expulsamos enferma nuestro sistema inmunológico.

Ivana Nadal desaconsejó el uso del barbijo por el Covid-19.

“La única realidad que existe es la que vos elegís vivir. ¿Existe el Covid? Sí, como diez millones de enfermedades más”, dijo desde Costa Rica, ya que Nadal se encuentra de viaje hace ya varios meses en compañía de una amiga.

“Si te están diciendo que el COVID te afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo. ¿Qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte un barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente, como el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo y vos te lo metés para adentro y lo sacás? ¡Es una locura!”, agregó.

Estos comentarios no pasaron para nada desapercibidos por especialistas e infectólogos, quienes mencionaron que Ivana está equivocada y brinda a sus seguidores un mensaje erróneo.

De hecho, la morocha recibió en su Instagram muchos mensajes con críticas, los cuales compartió y mostró, junto a otros comentarios de personas que la apoyaban.

"En ningún momento yo dije que el Covid-19 no es una enfermedad y no te mata, solamente digo que si vos tapás tu sistema natural respiratorio no dejás entrar el oxígeno que te da la naturaleza, vos mismo dañás tus pulmones y así te agarra el Covid-19. Yo te alerto para que te salves la vida liberando tus emociones, para que te sientas bien, te des amor, antes de que te agarre el Covid-19 o cualquier enfermedad", sostuvo.

En su descargo dijo que el coronavirus en una enfermedad como cualquier otra, y que por gripe mueren muchas más personas cada día en todo el mundo.

Además, la agradeció a los medios por reproducir su mensaje, ya que según ella, eso ayuda a despertar a otras personas. "Gracias, pero los medios no se está dando cuenta todo lo que están haciendo y la gente que está compartiendo el mensaje sin querer hacerlo de manera positiva, están expandiendo el mensaje a un nivel extremo. No entienden la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de todos ustedes ya despiertos", aseguró.

De igual modo, comentó que ella también tuvo una experiencia fuerte con el Covid-19, que se pegó "una flasheada", aunque ahora pudo despertar y comprender.

"De lo único que somos responsables es de nosotros mismos, cuando te vende que te pongas el barbijo para cuidar a los demás, te están metiendo una responsabilidad que no te corresponde, vos no vas a poder salvarle la vida a nadie, negri. Todos nacimos dormidos y fuimos despertando en el proceso, a medidas que nos fueron pasando cosas, da pena saber que quizas hay gente que nunca va a despertar, yo voy a expandir el mensaje, vos si podés también", cerró.