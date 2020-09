Ivana Nadal pasó por el quirófano para reducirse las lolas: "Estoy contenta y muy bien acompañada"

Después del escándalo con Nati Jota, este miércoles Ivana Nadal se sometió a una operación de reducción de lolas, debido a que ella misma contó que sentía dolores bastantes fuertes desde hacía tiempo.

Luego de salir del quirófano, la morocha contó que afortunadamente salió todo muy bien, y que a pesar de que tiene que hacer 48 horas de reposo, se encuentra ahora muy bien acompañada y cuidada. "Me siento súper bien, estoy muy contenta", dijo.

Pocas horas antes de someterse a una cirugía, Nadal decidió contar en su Instagram que iba a reducir el tamaño de sus lolas, y en un vivo con su médico, contó que es lo que le pasaba.

"Tengo las tetas mirando para donde no tendrían que estar. Me siento pesada, me tironea la piel y hay demasiado", contó Ivana, mientras el cirujano plástico la escuchaba con atención, listo para darle una devolución.

"Hay que centralizar, achicar. Con el paso del tiempo tenías las mamas divergentes, la mama gira al lateral y eso te incomoda para un montón de cosas. Vamos a achicar y modificar el volumen de los implantes", le dijo Diego Klersfeld para tranquilizarla.

Antes de entrar al quirófano, la morocha compartió una foto suya ya vestida con el camisolín y la cofia, y luego de algunas horas, subió las primeras stories donde comentó que por suerte todo había salido más que bien, y que se encontraba en plena recuperación de la anestesia.

Luego de regresar a su casa, Nadal indicó que se sentía "súper bien", y que a pesar de la cirugía, no tenía ningún dolor. Además, aprovechó el espacio para agradecer por el amor de todos y por el apoyo, y aseguró que esta "muy bien acompañada". "Me están cuidando", sumó con una sonrisa sin aclarar demasiado a quien se refería, aunque es probable que estuviera hablando de su nueva pareja, Bruno Siri.

"No puedo hacer esfuerzo por 48 horas. Les quería contar que yo tenía dolor por esto que me estaba pasando, y el doctor encontró que yo tenía una contractura capsular, que esto hacía que las prótesis se desplazaran hacia las axilas, y eso me generaba dolor, y que ya hace horas que terminé de operarme y no me duele nada", aseguró.

Además, comentó que se encuentra medicada, pero que aún así no tiene dolores ni molestias, por lo que está muy contenta.

Durante los últimos días, la modelo fue foco de varios escándalos, sobre todo después de que confesara que estaba en pareja con Bruno Siri, ex novio de Nati Jota, con quien la morocha compartía canal aunque trabajaban en diferentes programas.

El problema se generó porque muchos acusaron a Nadal de "icardear" a la periodista, ya que se creía que ambas eran amigas, aunque luego salieron las dos a desmentirlo.

Además, Ivana también fue criticada después de que comparara en uno de sus vivos la violación de un bebé con las críticas en las redes, lo que generó un enorme revuelo. "Si uno viola a un bebé es más grave que si me insultás en las redes sociales, pero todos están dando maldad al mundo”, sostuvo.