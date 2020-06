Ivana Nadal revela como vive hoy la filtración de sus fotos íntimas: "es hermoso tocarse"

Sin lugar a dudas, el 2016 fue uno de los peores años para Ivana Nadal. En marzo de aquel año, la viralización de las fotos y videos prohibidos de la modelo y actriz a través de las redes sociales provocaron que fuera separada del ciclo televisivo que la llevó a la cima: “Escape perfecto”, ciclo que compartía con Leandro Leunis por Telefe.

Pero para Ivana, aquel lamentable hecho quedó en el pasado y volvió a hablar después de que salieran a la luz fotos de su intimidad.

“La pasé mal en su momento. El hecho de que se haya filtrado algo de mi intimidad fue horrible en muchos sentidos...”, contó en una entrevista con la periodista Julieta Argenta, de Basta Chicos Podcast.

Y agregó: “Primero, que era cero estético, ¡hubieran filtrado algo más lindo! Yo creía que era súper abierta en el sexo y al final la sociedad me había envuelto en su tabú del sexo. Me preguntaba: ‘¿De qué carajo se asombran si es una mujer tocándose en las partes íntimas?’. Nada más, no hay nada más raro en el video; no había animales, ni personas”.

En ese sentido, explicó se sentía culpable por esta situación a pesar de que no había hecho nada malo. “Yo me sentía culpable y sucia, avergonzada. No podía ni pensar en besarme con una persona, me daba vergüenza, me dolía la panza”, explicó.

Y sumó: “En ese momento había mucha gente que me decía cosas positivas, pero yo escuchaba todo lo negativo. En el canal (Telefe) me decían que no pasaba nada, me preguntaron si había más cosas... Yo ya era una actriz porno. No sabía si había más material”.

En esa línea, recordó que después salieron otros videos de dos mujeres manteniendo relaciones sexuales, pero les avisó a las autoridades del canal que ella no era ninguna de las dos protagonistas de aquel video hot. "No podía ni pensar en besarme con una persona, me daba vergüenza, me dolía la panza", señaló Nadal durante la entrevista.

Y continuó: “Hoy en día afrontaría desde otro lado lo que pasó. Diría que (masturbarse) es lo más normal del mundo y que hasta la mujer que me está insultando seguramente llora cada vez que se toca porque se siente sucia. Pero es hermoso tocarse. Es hermoso hacer llegar a tu cuerpo a niveles de éxtasis tan zarpados como el sexo. Está buenísimo, hay que vivirlo”.

De esta manera, advirtió “nadie tiene derecho a meterse adentro de tu intimidad, ni de mostrar lo que vos no quieras. La culpa no era mía, era del otro chabón (por el hombre que filtró las fotos) y de toda la gente que me acusaba. Lo superé, obviamente”, aseguró.

Y más allá del mal momento que vivió, remarcó: “Me pasa de decir: ‘Qué mierda fui, ¿cómo yo también era parte de esa mierda?’. Un poco me enojo con esa Ivana, pero está bien que haya pasado para cambiar. Hoy me defino humana, empática y luchadora”.

Ivana había contado que el material erótico se lo había mandado a la persona que estaba manteniendo una relación sentimental con ella en aquel momento, identificado como Hernán. “Se las mandé a la persona que hoy en día está saliendo conmigo, Hernán. No somos nada fijo pero fuimos novios muchísimo tiempo”, había explicado años atrás.

Según contó, ella y su ex pareja fueron compañeros de primaria juntos y lo definió como una persona “de la que jamás desconfiaría. Averigüé y me hackearon el teléfono”, había asegurado la infartante morocha en abril de 2016.