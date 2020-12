Ivana Nadal reveló su poco científica "fórmula" contra el Covid: "Date amor y el virus no te toca"

Desde hace ya un tiempo, Ivana Nadal envía ciertos mensajes a través de las redes sociales, los cuales son muy cuestionados por algunos de sus seguidores. A pesar de que ella hace oídos sordos a las críticas, esta vez la joven viajó a Brasil y dijo que "no está pasando nada" con el coronavirus, lo que despertó el enojo y la bronca de muchos.

Ivana Nadal viajó a Brasil y dijo que no le tomaron la fiebre.

Después de haber tenido que aplazar su viaje algunos meses por el comienzo de la pandemia, finalmente la ex modelo dejó la Argentina y, en compañía de una amiga y su novio Bruno Siri, los tres partieron hacia Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, para pasar unas vacaciones y emprender una travesía por el mundo.

“No está pasando nada. O sea sí, no quiere que me puteen, está pasando un re tema pero no tanto como están diciendo. Por ejemplo, viajar se puede viajar. Ni me tomaron la fiebre, negri”, contó la morocha, después de haber llegado al hotel donde se hospeda.

Además, desde adentro del mar, dijo que hace tiempo dejó de consumir medios de comunicación, pero que le parece que desde la televisión envían un mensaje que no es real respecto a la situación del Covid-19 en el mundo.

"Vivan su vida, respiren su aire. Disfruten de lo que tengan ganas de hacer porque no todo es tan dramático como te lo están vendiendo. Concentrate en tu vida, cuidá tu interior, fortalecé tu sistema inmunológico y viví”, dijo Nadal.

Según contó en sus redes sociales, la ex conductora sacó un pasaje a Río de Janeiro con una amiga y su novio, y de ahí se trasladaron en auto hasta Arraial do Cabo. “La decisión es tuya. Moverte de tu casa, planificar algo, jugártela, salir del sistema y vivir tu vida”, manifestó.

Ante las preguntas de sus seguidores sobre los controles para salir del país, Ivana comentó que no le "pidieron nada" para viajar, y que ella no vio "quilombo" ni en el Aeropuerto de Ezeiza ni en Río de Janeiro. "No me tomaron la fiebre, no te piden ningún papel, me hicieron llenar una declaración jurada y ni me la pidieron”, sostuvo.

“El Covid existe, es una enfermedad que está llevándose a mucha gente, como también creo que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja a otro cuerpo y empieza todo otra vez. Si vos seguís poniendo tu energía en el resto, en lo que no tenés, lo que no lográs, en lo que te gustaría tener pero lo único que hacés es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí y te bajan las defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor y ahí llega el Covid”, sumó.

Para cerrar su mensaje reflexivo, la morocha dijo que para evitar enfermarse, lo primero que uno tiene que hacer es tratarse bien y darse amor. "Empezá por vos, tratate bien, date amor, hacé lo mismo con el resto y el Covid-19 no te toca amigo, te lo prometo", cerró.

Luego de las críticas en las redes, y de que varios le dijeran que no le creían nada, Nadal prefirió continuar con su mensaje de amor, y esta mañana subió nuevas stories a su Instagram.

"Para vos, que todavía no lograste despertar, que escuchás mis mensajes y pensás que estoy loca, que me odiás y me deseás que me muera de Covid, te deseo que puedas ser feliz y salir de esa burbuja de odio, te deseo que tu mente te permita darte cuenta que existe otra forma de vivir y que podés estar lejos de todas las enfermedades, porque vos sos tu propio templo", cerró.