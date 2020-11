Ivana Nadal se defendió, tras las críticas por ser antivacunas y comparar un hater con un violador

Desde comienzos de este 2020, Ivana Nadal se abocó de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.6 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, consejos alimenticios y postales hot. Al mismo tiempo. allí da consejos para llevar una vida mucho mas sana y, sobre todo, espiritual.

Pero la alta exposición que tiene en las redes, suele estar acompañada de mensajes de "odio", críticas y enojo de parte de sus seguidores a casa de sus llamativos consejos o afirmaciones. Por ejemplo, la morocha recibió un sinfín de cuestionamientos luego de que invitara a las personas a que “suelten el dolor” por la muerte de familiares directos, cuando se mostró en contra de las vacunas o comparó a un hater con un violador.

El último gran escándalo lo protagonizó días atrás, cuando subió a su cuenta de Instagram donde señalaba que "todas las enfermedades son emocionales" y pueden llegar a ser curadas con buenos pensamientos. "El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad. Y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales?", lanzó.

Y agregó: "¿Que todas las enfermedades tienen cura si crees en vos? Replantealo, fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar". A Causa de esta publicación, la novia de Bruno Siri, una vez más, se convirtió en tendencia y se ganó las criticas de cientos de internautas, los cuales subrayaron lo peligroso que pueden ser este tipo de comentarios hechos por una persona pública.

Lejos de quedarse callada y al ver el gran revuelo que generó su video, Ivana redobló la apuesta y realizó otro posteo: “Estoy impresionada, son un montón de gente diciendo cosas hermosas y abriendo su corazón. Para quienes todavía en ese cerebrito no quieren dejar entrar un mensaje distinto en su vidas, les dejo el Instagram del doctor Joe Dispenza (@drjoedispenza) que explica muy bien las cosas".

Y agregó: "Y tienen una aplicación para que no vean cosas banales todo el tiempo. Yo les digo a ustedes que la vida de ustedes, es de ustedes. Son los únicos que tienen poder en su vidas. Ustedes mismos, y me lo digo a mí siempre. A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido, se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual y apertura de conciencia continúan”.

La morocha señaló que le gusta "creer en cosas nuevas" y en su persona. “Me gusta creer en que soy un ser espiritual que tiene poder sobre sus emociones. Yo elijo cómo transitar cada momento en mi vida. Pensalo, ponelo a prueba. Si no te gusta, no lo hagas. Es tu vida, y yo hago lo que quiero con la mía”, manifestó y le aconsejó a sus seguidores que buscaran información en Google sobre la biodescodificación.

Se trata de una terapia alternativa que tiene como objetivo encontrar en las personas aquellas emociones ocultas que se asocian al síntoma de una enfermedad para lograr descodificarla y tener más herramientas para alcanzar una posible curación. Cabe recordar que a base de las críticas que recibía y recibe diariamente, a mediados de julio la conductora expresó su hartazgo y afirmó que se ira del país cuando acabe el aislamiento.