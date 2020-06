Ivana Nadal se mostró con su cuerpo al natural y tuvo que salir a explicar que no usa photoshop

Ivana Nadal suele compartir en su Instagram videos de sus entrenamientos, y también, fotos muy sensuales en las que posa en ropa interior.

Sin embargo, en las últimas horas decidió dar un mensaje distinto, y sin ningún tipo de vergüenza, compartió una imagen donde se la ve sentada, con una pequeña pancita de más.

"En todas las fotos soy yo. Con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo", aseguró al publicar la imagen, y rápidamente recibió una serie de comentarios en los que le decían que al fin se había mostrado tal cual era, y sin usar photoshop.

Ivana Nadal mostró su panza con rollitos.

"No era que estamos gordas. Es la pose! Jaja", escribió una de sus seguidora, y otro agregó: "Ivana tengo que jugar un fútbol 5 no me presta esas piernas para jugar".

Aunque recibió muchas lindas palabras de aliento, lo cierto es que la morocha se mostró molesta porque algunos la acusaron de retocar sus fotos antes de subirlas, por lo que decidió hacer un descargo para explicar qué es lo que quiso mostrar con las imágenes que publicó.

"Te vengo a charlar acerca de lo que subí ayer. Subí un posteo mostrando que depende de la actitud, de cómo esté sentada, encorvada, etc, se me hace un rollito, que también lo tengo. ¿Qué quise mostrar? Dos cosas: uno, que también tengo cosas que todavía me molestan, pero no por eso me entrego a eso. Lo quiero, lo acepto, lo acaricio, ya no lo aprieto. Pero trabajo para que se vaya. No me entrego ahí", aclaró.

En segundo lugar, comentó que nunca jamás le mintió a sus seguidores, porque la realidad es que no tiene nada que ocultar. De hecho, le gusta subir esas fotos en las que muestra sus defectos, para que otros también las vean y entiendan que la perfección no existe.

"No uso Photoshop, no sé cómo se usa, no me gusta editar, no uso filtros de Instagram. No hago nada. Simplemente me muestro totalmente transparente con ustedes. Y no porque yo les muestre que cuando me siento se me hace un rollo quiere decir que todo el tiempo sea así, o que todo el mundo sea así. También hay chicas que no tienen celulitis. También hay chicas que no tienen estrías, chicas que se sientan y no se les hace un rollo”, agregó.

Hacia el final del descargo, la modelo también quiso dejarle un mensaje a sus seguidores, a quien les pidió que acepten al otro como es, y que en lugar de poner la energía en el otro, la pongan en ellos mismos para mejorar.

Nadal hizo un descargo en sus redes sociales.

Para aclarar una vez más la situación, Nadal también subió una historia en la que les asegura a sus seguidores que engordó durante la cuarentena, sino que de hecho físicamente está mucho mejor que antes. "Voy a seguir mejorando mi interior para que mi exterior también lo haga. Todo por, y para mí", cerró.