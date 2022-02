"Jaque mate, bebé": el posteo de Wanda, el video secreto y el anuncio que huele a negocio

En medio de los fuertes (y alimentados) rumores de separación, Wanda Nara volvió a activar su "modo estrategia" y publicó un llamativo posteo en Instagram en el que se la puede ver sentada en un escritorio, al teléfono y con la leyenda: "Estoy ocupada". Pero eso no es todo. Un detalle, que había pasado inadvertido por sus más de diez millones de seguidores, fue resaltado por la mejor amiga de la empresaria y por su abogada, Ana Rosenfeld.

Y es que, junto a Wanda, había también un tablero de ajedrez; ordenado en una jugada clave, en la que la pieza del Rey se encontraba tumbada. "Jaque a la....", disparó Rosenfeld, mientras que Natacha Eguía sumó: "Jaque mate, bebé". De esta forma, reforzaron los rumores que indican que el matrimonio podría anunciar en pocos días su divorcio.

Pero no todo es lo que parece y Wanda ya dejó en claro que no le tiembla la mano a la hora de reescribir sus posiciones. "Como digo siempre, respeto mucho la privacidad de los chicos y siendo muy amiga de Mauro y Wanda no quiero romper esa intimidad. Ellos van a comunicar lo que tengan que comunicar muy pronto", aseguró Natacha, en un mensaje enviado al periodista Guido Záffora.

Desde entonces, mucho se especuló en torno al anuncio que hará la pareja. Y así, mientras muchos especulan con que sería el divorcio, lo cierto es que hay quienes indican que el delantero del París Saint Germain tendría un nuevo club y que Wanda trabaja por estas horas en la letra chica del nuevo millonario pase.

Mientras deja que los rumores crezcan, Wanda evita mostrarse con su marido, quien curiosamente cerró su cuenta de Instagram (no sin antes dejar de seguir a su mujer). El matrimonio sabe que sus movimientos en las redes son minuciosamente analizados por sus seguidores, en especial después de que estallara el affaire que el futbolista mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez.

La empresaria no respondió, ni dio acuso de recibo al "unfollow"; pero cantó retruco mediático al compartir una historia casi en simultáneo en la que se mostró junto a su hija menor, Isabella; y sin su anillo de casada. Luego, acompañó a sus hijos al palco para ver el partido del PSG, pero exigió que no la filmaran, ni le sacaran fotos. ¿El detalle? Fue su hijo mayor, Valentino, quien subió una historia desde el estadio en la que se la puede escuchar a Wanda de fondo.

¿Anuncio de divorcio o un nuevo pase millonario tras el descontento del club por el perfil mediático de Icardi y la llegada de mega figuras que lo condenan casi siempre al banco de suplentes? Todo indica que, en medio de las negociaciones por la compra de otro futbolista, el PSG estaría dispuesto a entregarle a Icardi al Barcelona.