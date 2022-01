Javier Calamaro comparó la pandemia con el nazismo y se opuso a las vacunas: "Ese un genocidio"

Desde el comienzo de la pandemia, a nivel global ya se registraron 375 millones de casos positivos y un total de 5,66 millones de muertes. Específicamente en Argentina, en las últimas 24 horas se registraron 21.570 nuevos contagios de COVID-19 y 152 fallecimientos. Con estos datos, el total de casos positivos desde el inicio de esta enfermedad ya se elevó a 8.335.184, mientras que las víctimas fatales suman 120.988.

Por esta y muchas otras razones, los dichos de Javier Calamaro no pasaron desapercibidos y generaron un gran descontento, fuera y dentro de las redes sociales. A sus 56 años, el músico sigue sosteniendo que la pandemia es un invento de las altas esferas del poder para "controlar a las masas". O por lo menos, así lo afirmó durante una entrevista que realizó tras su presentación en el Festival Atahualpa en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con el hermano de Andrés Calamaro, el Covid-19 "es una enfermedad, un virus creado en un laboratorio". "No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera completamente ilícita, aberrante. No causa los estragos que dicen que causa. Es una excusa para tener dominada a la sociedad mundial, desde poderes que son oscuros, siniestros", sostuvo.

Sus insólitas declaraciones viajaron con gran velocidad por las redes sociales y generaron un sinfín de críticas al respecto. "El verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna llena de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos. Me arriesgué a que me mate, como lo mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter", manifestó.

Si bien que aclaró que está vacunado, se expresó abiertamente en contra de las vacunas. "No en la Argentina, en todo el mundo. Eso es nefasto. Y lo tenemos que aguantar porque sino nos matan o nos prohíben vivir. Lo bancamos como los judíos han bancado a Hitler en el Tercer Reich. Bueno, este el Cuarto Reich. Esta es la Tercera Guerra Mundial, contra toda la humanidad", sostuvo Javier.

Y agregó: "Demostrando que somos todos corderos, somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que la época del nazismo". Finalmente, contó que la pandemia la pasó con su mujer embarazada y cerró: "Tuvimos una beba. Para mí fue un gran momento de mi vida. Pese a que no tenía para vivir, ya no sabía qué vender para pagar las cuentas, como tantos argentinos, como tanta gente en el mundo. Uno tiene que estar preparado para las peores aberraciones".

Según el último parte del Ministerio de Salud, en Argentina hay 2.912 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 49,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 47,8%. De los 21.570 contagios reportados en las últimas horas, más de la mitad se concentran en PBA (8.495 casos) y CABA (4.078). Entre ambas jurisdicciones acumularon 12.573 casos, cifra que representa el 58,28% del total.