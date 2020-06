Javier Calamaro y su otro "Milagro" musical: "Convertirme en mujer era una fantasía"

Javier Calamaro es un artista que, a sus 54 años y utilizando una jerga futbolera, puede jugar en toda la cancha. Es dueño de una de las voces con más personalidad en la escena del rock nacional y con una trayectoria envidiable, aunque -afirma- uno de los géneros musicales que más le gusta cantar es el tango.

"Lo que más me gusta cantar es tango y lo que más me duele de no hacer giras -a causa del coronavirus y la cuarentena obligatoria que rige en varios países del mundo- es que en cada show que hacía, por lo menos uno o dos tangos cantaba", le contó a BigBang en una charla íntima.

El efecto de la cuarentena, tan necesaria como dañina, y la nula posibilidad de trabajar e interactuar socialmente generó crisis de angustia, y los famosos de nuestro espectáculo no son la excepción. Al igual que cualquier otra persona que padece el encierro por la pandemia, decenas de artistas se vieron imposibilitados a seguir con sus trabajos y uno de los más afectados, sin dudas, fue Calamaro. "El día que el Presidente (Alberto Fernández) decretó la cuarentena, perdí 18 shows de golpe, algo así como tres meses de giras", le explicó a este portal.

Y agregó: "Estamos un poco viviendo del aire. No todos somos Abel Pintos. Tengo que hacer varios shows por mes para vivir y de entrada -a él y a su equipo de músicos- nos cortaron 18 espectáculos". Pero lejos de quedarse en el pasado o estancado en este presente de encierro total a causa de esta dura enfermedad que ataca a millones de personas en el mundo, apostó al futuro y aprovechó el tiempo para crear.

Este viernes, durante un show que realizará vía streaming por la plataforma Vimeo, el músico presentará su nuevo video musical de la canción “Milagro”, tema que apareció por primera vez en su álbum “Kimika” en 2003 y que siente que "no estuvo a la altura" de aquel disco en ese entonces. "El tema es que fallamos con la producción de Milagro, la hicimos rápida, liviana y con muchos arreglos en 2003", le contó a este portal

Sin embargo, sostuvo que siempre sintió que "Milagro" tenía un potencial ilimitado, por lo que decidió hacerle algunos cambios. "Siento que se luce ahora, en aquel momento no sirvió y me di cuenta del potencial cuando le cambié el tempo. Yo hubiese preferido no haberla grabado en 2003 y tener este resultado ahora. Necesitaba el clima adecuado, tardé un poco, pero se me ocurrió modificarle algunas cosas", detalló.

En una nota con BigBang, se refirió al show que realizará esta noche a partir de las 22 horas por Vimeo -se pueden obtener las entradas en www.tickethoy.com- que contará con la participación grabada de invitados de la talla de Charly García y Coti Sorokin. Y hasta se hizo un espacio para hablar de su presente laboral, la crisis que enfrentan los artistas a causa de la cuarentena, de su mamá y de su hermano Andrés: "A pesar de todo esto, yo sigo visitando a mi mamá (Esther, de 99 años) y veo a mi hijo (Romeo). Seguí yendo los miércoles, primero sin y después con permiso".

- ¿Qué me podés adelantar de lo que será el primer show oficial en vivo que vas a hacer en medio de esta cuarentena?

- Hacer este show en vivo es algo que surgió a partir de una propuesta que acercó la gente (de Vimeo), que tiene este tipo de plataformas que hace que el show sea más parecido a lo que es un recital. Está todo muy organizado. Tiene todo lo necesario, técnicamente hablando. Suena y se ve bien, a diferencia de algunos vivos que hice por Instagram YouTube o Facebook, donde la calidad de imagen y sonido era muy mala.

Solamente voy a estar acompañado de mi pianista, Leandro Chapa Chiappe, quien va a estar tocando en su casa y yo en estaré en la mía. Vamos a cantar en sincro, pero sin problemas de delay o sonido. Vamos a poder hacer la música bien y se va a escuchar bien, que es lo más importante. También vamos a poder hacer cosas, como traer invitados virtuales, ponerle arreglos a los temas. Voy a poder tocar tranquilo.

-Vos ya hiciste algunos recitales a través de tus redes sociales, como Instagram o Facebook, desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Cuál es la diferencia con el show que vas a hacer esta noche?

- Es otra cosa y tiene otra calidad, claramente. Solo falta el público. Va a haber invitados virtuales: voy a cantar con Andrés (Calamaro), que está grabado, el tema "No me nombres", que hace 17 años que no lo cantamos juntos; con Charly una estrofa de "Sweet home Buenos Aires" y con Coti, con el que vamos a cantar "Euforia y furia". Como experimento está muy bien. Hice muchas de estos shows gratis, desde otras redes sociales, como Facebook y YouTube, y no salieron bien. Se cortaba y el sonido salía sucio, feo.

Quiero hacer música, pero que suene algo más que mi voz y la guitarra"

A las 22 de hoy vamos a arrancar. Ahí vamos a presentar el nuevo video de Milagro. Vamos a estar seis horas antes, con varias horas de prueba, eso es lo que sé. No son solo conexiones las que hay que hacer para que todo salga bien. Pero como tuve tantos disgustos con las otras redes sociales, decidí apostar en Vimeo. Quiero hacer música, que suene algo más que mi voz y la guitarra, y me garantizan que se va a escuchar muy bien.

Además, algún que otro tango vamos a cantar. Todo mi proyecto de tango lo hice con Chapa Chiappe, que hace 18 años que tocamos juntos. Lo que más me gusta cantar es tango y lo que más me duele de no hacer giras es que en cada show que hacía, por lo menos uno o dos tangos cantaba. Esa era mi terapia arriba del escenario y que me encantaba practicar en cada uno de mis recitales.

Con Nicolás Guerrieri (ingeniero de sonido de artistas como Lali Espósito) hicimos un proyecto paralelo, donde ninguna canción es mía y vamos pasando por todos los géneros. Voy a estrenar canciones que creé en este último tiempo e incluir temas de Queen también durante el show de esta noche. Lo bueno que tendrá el show es que, aquellos que se lo pierdan, lo podrán ver hasta 24 horas después de su finalización.

- Estás presentado el nuevo video de Milagro, un tema que renovás 17 años después de su estreno (2003). Cada tema suele tener su propia historia detrás, ¿Milagro tiene la suya?

- Aprovechamos y presentamos el video de la canción, que para mí superó la canción misma. El show surgió mientras terminábamos la canción y como cayeron las dos cosas juntas, decidimos unirlo todo. Milagro es una cosa increíble. El tema es que fallamos con la producción de Milagro en 2003, la hicimos rápida, liviana y con muchos arreglos. Siento que se luce ahora, en aquel momento no sirvió y me di cuenta del potencial cuando le cambié el tempo. Yo hubiese preferido no haberla grabado en 2003 y tener este resultado ahora.

Necesitaba el clima adecuado y la cuarentena me sirvió para hacerla renacer. Tardé un poco, pero el aislamiento hizo renacer mi creatividad. La mezcla la hizo Nicolás Guerrieri, que labura a otro nivel. Su concepción del sonido es más como la de un productor que la de un ingeniero. Me devolvió una mezcla espectacular que me subió la vara. Me volví loco y me emocioné. Cuando me la devolvió y la escuché, se me ocurrió la idea para este video que tuvo la participación de mi mujer (la cubana Paola Montes de Oca).

- Es una producción importante, de la cual venís trabajando hace tiempo. ¿Esta pandemia, dentro de todo lo malo que trae, te ayudó a completar este proceso?

Como estamos encerrados en casa con mi mujer, la armamos acá. Ella me convirtió en mujer, de eso se trata. Era una fantasía que tenemos reprimida todos los hombres chapados a la antigua. Hicimos un video de puta madre. Esa es la idea del clip. A partir de eso, pasan muchas cosas y hay bajadas de línea con motivos que son de esta época y no de hace 17 años atrás. Cambiaron muchas cosas en este tiempo, el video sin duda lo refleja.

Convertirme en mujer era una fantasía que tenemos reprimida todos los hombres chapados a la antigua"

Es lo más trasgresor que hice. En esta inclusión que vive el mundo, uno puede decir las cosas que nunca dijo y mostrar todo, lo más íntimo. En este caso, es algo muy especial y nunca me sentí tan acorde a la época como ahora. La producción del tema surgió de un clima especial. Cuando comenzó la cuarentena, me puse en modo creativo y empecé a hacer muchos tema. ¡Hice más de diez!

Estaba súper inspirado y muy bien para producir, aproveché esas ganas. Milagro es mi realización como productor. Esta la encaré solo y me sorprendí. Lo que me hubiera llevado cuatro meses, solo me bastó cuatro días por la cuarentena. La creatividad me explotó en este aislamiento.

- ¿Cómo te afecto en lo personal la cuarentena?

En la parte económica es fatal. Nosotros, los músicos, somos la parte más perjudicada. Hablando mal y pronto, ¡cagamos fuego! El día que el Presidente decretó la cuarentena, perdí 18 shows, tres meses de giras. Estamos un poco viviendo del aire. No somos todos Abel Pintos. Tengo que hacer varios shows por mes para vivir y de entrada nos cortaron 18 espectáculos que íbamos a hacer en estos últimos 90 días.

El día que el Presidente decretó la cuarentena, perdí 18 shows"

Pero la cuarentena me trajo algo muchísimo más valioso, que es el video de Milagro. Salir de gira lo extraño, extraño pararme en el escenario. No la plata de la gira, sino ese momento de encuentro con el público y esa catarsis que haces arriba del escenario. En cuanto a lo personal, a pesar de todo esto, yo sigo visitando a mi mamá (Esther, de 99 años) y veo a mi hijo (Romeo). Seguí yendo los miércoles, primero sin y después con permiso.