Jazmín de Grazia y la historia secreta de las fotos del cuerpo que se "ofrecían" por $50 mil pesos

"¡Dale, tirá la puerta!". Nueve años atrás, el novio de Jazmín De Grazia hizo lo imposible para poder ingresar al departamento del barrio de Recoleta en el que vivía la modelo de por entonces 27 años. Tuvieron que llamar a un cerrajero para poder acceder al quinto piso del edificio ubicado sobre la avenida Las Heras. Era domingo y minutos antes la rubia le había mandado un mensaje a su pareja avisándole que no se sentía bien. Después, dejó de responder los mensajes y el silencio encendió la alarma de su entorno.

Horas más tarde, se confirmaría la noticia que sacudió al mundo del espectáculo: una de las modelos del momento había sido encontrada sin vida en su departamento. Se escribió un río de tinta en torno a cómo fueron sus últimas horas, qué había sucedido en sus minutos finales y cuál había sido el causal de su muerte. Cuatro días después, mientras sus familiares y amigos procesaban todavía la repentina muerte de la joven, la tapa del diario Crónica dejaba poco librado a la imaginación.

"Pobre Jazmín: así la encontraron muerta", rezaba el titular, acompañado con un morboso book de fotos en las que se podía ver al cuerpo de la modelo desnudo y sin vida en el baño de su casa. La publicación de las mismas reabrió un histórico debate en el medio periodístico. Hay que decirlo, no fue la primera ni última vez que un medio gráfico compartió ese tipo de imágenes. Sin embargo, esta tapa y la publicada por el diario MUY un año después (en la que se expuso al cuerpo de Ángeles Rawson encontrado en el CEAMSE) sellaron a fuego un compromiso ético que tuvo su reflejo más actual tras la muerte de Diego Armando Maradona: ahí sí, ningún medio publicó las fotos del cuerpo del ex futbolista que en cambio sí se viralizaron con fuerza en las redes sociales.

Corría el año 2011 y si bien todos teníamos celulares con cámara incorporada, la resolución de las fotografías no era tan buena como la de hoy. Mucho se especuló en torno a quién había logrado ingresar a la casa de la modelo. Se publicaron sólo cinco imágenes, de un lote de casi 30 que se "ofrecía" a periodistas por $50.000 pesos, de acuerdo a lo que pudo reconstruir BigBang. "En ese momento nos las ofrecieron y nos negamos a publicarlas", reconoce hoy quien era el editor jefe de uno de los principales diarios gráficos del país.

¿Quiénes sacaron las fotos? ¿Quiénes participaron de su venta? La familia de la modelo inició una demanda para investigar si habían sido los efectivos policiales que participaron de las primeras pesquisas en el departamento de De Grazia quienes tomaron las fotos para sumarlas como pruebas al expediente y luego salieron "al mercado periodístico" a comercializarlas. Cinco años después, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°8, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, condenó a la Editorial Sarmiento y a la Policía Federal "por la filtración y publicación de las fotos del cuerpo sin vida de la modelo".

De acuerdo al fallo, la magistrada aseguró que se logró acreditar que las imágenes pertenecían a la Fuerza que intervino en el peritaje, lo que supuso que hubo "ausencia de protocolos" durante la diligencia y se cuestionó incluso la "cadena de custodia" del material. En lo que respecta a la Editorial Sarmiento, también se le endilgó haber publicado imágenes de la intimidad de la casa de la modelo. "Se usaron imágenes del cuerpo desnudo y sin vida de la señorita Jazmín de Grazia en el baño de su departamento, en una de las cuales aparece un plato con una birome, una tarjeta de crédito y una sustancia, aparentemente cocaína", sumó la magistrada.

La Editorial basó su defensa en la libertad de expresión, pero la jueza consideró: "Al igual que ocurre con el ejercicio regular de los derechos, la libertad de expresión -aquí invocada por la codemandada Editorial Samiento SA para justificar la publicación de las fotos del cadáver sin ropas de una joven mujer- tampoco resulta ser un derecho absoluto, pues de así entendérselo, se estaría otorgando a todos los medios de comunicación una libertad total para efectuar publicaciones que agravien o lesionen sin el menor miramiento los sentimientos y el pudor de terceros; entrando así en colisión con otros bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento, como en este caso, un derecho personalísimo: el derecho a la intimidad de quien fuera en vida Jazmín de Grazia".

La jueza fijó una indemnización por daño moral y psicológico de $1.200.000: la Editorial afrontó el 60% de la multa, mientras que el Estado Nacional debió aportar el 40% restante.

El diario MUY y la "otra tapa" que marcó un antes y un después en el periodismo: las imágenes de Ángeles Rawson sin vida

Ángeles Rawson, "Mumi", desapareció el lunes 10 de junio cuando volvía a su casa del barrio de Palermo, después de haber ido a una clase de gimnasia. Eran exactamente las 9.52 de la mañana cuando ingresó al edificio de la calle Ravignani. Las cámaras de seguridad registraron los últimos momentos con vida de la joven de 16 años, que soñaba con convertirse en psiquiatra y era fiel admiradora de Manuel Belgrano. Las imágenes llegaron a los medios de comunicación y Jimena Aduriz -su mamá- fue, tal vez, una de las pocas personas en el país que no las vio por televisión.

La grabación permitió establecer que la joven había llegado al edificio, pero ahí se perdió el rastro de la investigación. ¿Qué le pasó? ¿Por qué nunca entró al departamento? ¿En dónde está? Esas eran las preguntas que Jimena se hizo durante las horas que su hija estuvo desaparecida. Un día después, el 11 de junio, su cuerpo fue encontrado en el predio de la CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. La autopsia se realizó en horas de la noche. Y así, mientras la familia recibía la peor de las noticias, los medios y la Justicia comenzaban a centrarse en el círculo íntimo de la víctima. Su padrastro, Sergio Opatowski y su hermanastro eran señalados ahora como posibles autores del crimen.

La familia no tuvo privacidad ni siquiera durante el entierro. Las cámaras apostadas en la puerta transmitieron hasta el momento en el que Jimena abandonó el departamento para dirigirse al cementerio a despedir a su hija. Nunca más volvió. Faltarían cuatro días más para que Mangeri quedara detenido, tras autoincriminarse en su declaración. Pero incluso en ese momento, algunos medios seguían insistiendo con "la pista familiar".

El 24 de junio, los resultados del ADN encontrado debajo de las uñas de "Mumi" confirmaron que quien la interceptó en el hall del edificio, intentó abusarla y la asfixió hasta matarla fue Mangeri, el portero del edificio que la conocía desde hacía 11 años. "Incluso en julio, cuando apareció el video de mi marido, muchos seguían con el tema", recuerda Jimena, en alusión a la grabación que comprobó que al momento del femicidio Sergio se encontraba realizando trámites en una sucursal del banco Macro.

"El caso de Mumi alcanzó a un nivel en el que la misma gente que se había 'enganchado', llegó a un punto tal en el que empezó a volcarse contra los medios. En especial a partir de que salió el video de mi marido en el que claramente se puede ver que no había tenido nada que ver. Sin embargo, los medios seguían y seguían. Era un dale que dale", aseguró.

Por ese entonces, Jimena se blindó. Su familia se encargó de contenerla. No miraba la televisión y llegó a cortarse el pelo y teñirse de morocha para esquivar a la prensa. Pero la violencia mediática alcanzaría su punto máximo el viernes 28 de junio, cuando el ahora extinto diario MUY -del Grupo Clarín- llevó a su tapa la foto del cuerpo de la joven. "Así hallaron a Ángeles", señalaba el fastuoso titular. La autoreferencia en el periodismo es, para quien escribe esta nota, superflua. Pero en este caso necesaria.

La familia de "Mumi" evaluó la posibilidad de iniciar acciones legales contra el diario. "Quedaron impunes. Quisimos hacerles una demanda simplemente para que pidieran disculpas. Se negaron a hacerlo. Creo que hubieran preferido darnos plata, antes que retractarse. Como no lo hicieron, teníamos que iniciar un juicio y ahí dije: 'Basta'", recordó años después la mamá de Ángeles en diálogo con BigBang. Todavía de duelo y en shock por el femicidio de su hija, Jimena focalizó las energías en "el otro juicio"; el de Mangeri.

El proceso judicial comenzó el 18 de febrero de 2015. Por ese entonces, la sociedad comenzaba a cambiar y cuatro meses más tarde fueron miles los que salieron a las calles para reclamar por primera vez bajo la consigna "Ni una menos". "Lo de Mumi fue como el precalentamiento (de la primera marcha del Ni una menos), después con lo de Chiara (Páez, la adolescente de 14 años embarazada y asesinada a golpes en Rufino) se terminó de gestar todo", dijo Jimena.

El 15 de julio Mangeri fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 por el "femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causae". Los fiscales, Fernando Fiszer y Sandro Abraldes habían solicitado, al igual que los abogados de la querella, la misma pena.

"Después del juicio, me costó, pero empecé a salir en los medios por la Ley de Víctimas. De a poquito, como mi mensaje siempre fue consistente, empecé a sentir cierto pedido de disculpas. La sociedad cambió 180 grados. Los periodistas ahora están más atentos y no revictimizan; sobre todo a las mujeres. Hubo un gran cambio. Algunos medios, como Clarín, tuvieron actitudes reparadoras; otros nunca me pidieron disculpas. Soy creyente y tengo el poder de perdonar, pero todavía hay quienes eligen no hacerlo", cerró la mamá de Ángeles.