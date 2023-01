Jeremy Renner sufrió un accidente y su estado es "crítico": “Su familia está con él"

La popularidad de Jeremy Lee Renner escaló con los años gracias a su participación en el MCU (Universo cinematográfico de Marvel por sus siglas en inglés). Allí, el actor, productor y músico estadounidense le dio vida en la pantalla grande a Clint Barton (Hawkeye), el agente de Shield y forma parte del grupo original de los Avengers junto al Capitán América, Iron-Man, Hulk, Thor y Black Widow.

Renner primero hizo un cameo en la primera entrega de Thor (2011) y más tarde jugó un papel más grande en The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019). Además, el actor prestó su voz para las versiones alternativas de su personaje en la serie animada de Disney+ What If ...? (2021) y protagonizó la serie propia de Hawkeye en 2021.

Por esta razón, no sorprende que el nombre de Renner se convirtiera en tendencia en las últimas horas, luego de que varios medios estadounidenses den a conocer que sufrió un grave accidente mientras quitaba nieve. De acuerdo a lo que confirmó el medio The Hollywood Reporter, Renner se encuentra “en estado crítico, pero estable” debido a las lesiones sufridas tras un accidente “relacionado con el clima mientras quitaba nieve”, aseguro el representante de la estrella de Avengers.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Más tarde la revista Variety afirmó: ”Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída”. El actor debió ser trasladado en helicóptero al hospital de manera urgente este domingo 1 de enero. “Su familia está con él y está recibiendo una atención excelente”, agregó su representante, sin dar más detalles de lo ocurrido.

Si bien oficialmente no se confirmó dónde ocurrió el accidente, Variety informó que el actor estaba usando un vehículo pesado, un quitanieves, para limpiar la nieve de los alrededores de su casa ubicada en Washoe, Nevada. En esa zona, durante los últimos días, hubo fuertes tormentas. El rancho que posee sobre el lago Tahoe en las montañas de Sierra Nevada fue azotado por una tormenta de invierno en la víspera de Año Nuevo que vio a 35,000 hogares sin electricidad.

Recordemos que gran parte de los EE. UU. se vio afectada por la bautizada “tormenta de nieve del siglo” durante la semana pasada, lo que provocó cortes de luz, temperaturas que rondaban los 40 bajo cero y al menos 61 personas muertas en todo el país. 39 de las 61 muertes se dieron en el condado de Erie. Entre ellos, cuatro fueron encontrados dentro de sus automóviles, 11 en casas y 17 a la intemperie. Además, se temía una posible inundación debido al deshielo.

Se registraron temperaturas de hasta 48 grados bajo cero, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, lo que provocó una gran cantidad de vuelos cancelados, en una época donde los habitantes buscan movilizarse por las fiestas y el fin de año. “Tengo mucho respecto por la madre naturaleza, espero perder la guerra pero siempre lanzo mi mejor tiro”, había compartido días atrás Renner en sus redes sociales.

En el video se lo podía ver al actor de 51 años manejando un inmenso quitanieves. Además el 12 de diciembre, el propio Renner compartió en las redes una foto de la nieve caída en la zona y la frase: “La nevada del lago Tahoe no es ninguna broma”. En la imagen en cuestión se podía ver su auto sumergido completamente bajo una gruesa capa de nieve.

Según detalló el medio The Hollywood Reporter, el accidente de Jeremy Renner se conoció luego de que el domingo por mañana la oficina del alguacil del condado de Washoe cerca de Reno, Nevada, recibió un llamado desde la casa del actor. Al llegar, los agentes se coordinaron con el Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows y REMSA Health para organizar el transporte médico del actor a través de un vuelo de atención a un hospital del área local”.