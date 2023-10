¿Jésica Cirio cambió su versión de los hechos? El palito que pisó con Georgina en La Peña

El viernes al mediodía, sólo cuatro días después de que se hicieran públicas las imágenes del ahora ex funcionario Martín Insaurralde navegando en un lujoso yate por el Mediterráneo junto a Sofía Clérici, Jésica Cirio cumplió con lo acordado con los directivos de Telefe y dio su primera entrevista. Vestida para la ocasión -tonos nude, casi sin maquillaje y zapatillas "bajo perfil"-, la modelo habló por primera vez de las causas judiciales que se iniciaron y de su imputación por los delitos de "enriquecimiento ilícito y lavado de dinero".

La entrevista fue cuidada y los periodistas se encargaron en todo momento de hacer sentir cómoda a una de las figuras de la emisora. Y, pese al intenso coucheo que recibió por parte de su abogado, Fernando Burlando; Jésica pisaría el palito dos días después cuando, también desde la pantalla de Telefe, regresó a La peña del morfi y, como era de esperarse, volvió a hablar sobre el tema; esta vez junto a Georgina Barbarossa.

"Ninguna separación es simple y ninguno siempre se lleva espectacular con su ex pareja, pero no puedo negar que es un papá súper presente y nuestra prioridad es ella (por Chloe), más allá de cómo nos podamos llevar nosotros", explicó la modelo, luego de precisar que si bien los papeles de divorcio los firmaron en el mes de julio, ya en noviembre del 2022 había abandonado la casa familiar de Lomas de Zamora y regresado junto a su hija de cinco años a su "departamento de soltera".

Consultada por la periodista Milva Castellini sobre si había mantenido comunicación con el ex jefe de Gabinete luego de que se difundieron las escandalosas imágenes -hoy investigadas por la Justicia-, Cirio respondió de inmediato: "No... osea, muy cortito fue. Un mensajito (de WhatsApp) muy cortito. Imagínense que no fue una situación fácil. Fue como medio un shock, fue duro. Son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo, fue como difícil. No hubo insultos, ¿de qué sirven hoy los inslutos? De nada".

Dos días después, la respuesta fue otra. En el mano a mano que mantuvo con Barbarossa, quien también en todo momento se encargó de limitar sus preguntas incisivas para con la investigada influencer, Jésica contó otra versión de la charla que mantuvo con el padre de su hija al ver por televisión las imágenes junto a Clérici.

GB: "¿Cómo es la relación con él después de que estalló el escándalo?".

JC: "Nuestra relación no es buena desde noviembre (del 2022), que empezaron a pasar todas estas cosas. No fue buena. Y ahora, con todo esto. El fin de semana me enojé".

GB: "Pero claro, cuando aparecieron todas estas fotos en Instagram, ¿qué pasó? ¿Lo llamaste?".

"Fue muy fuerte", intentó esquivar Cirio en su respuesta, al tiempo que sumó: "Porque es como caer en la realidad de que todo el resto (de la relación fue mentira)". "¿Y él qué te dijo? Porque no puedo creer que una persona sea tan imbécil. Perdón", resistió Georgina. "Nada, no me dijo nada", insistió la modelo.

GB: "Porque mostrar todo lo que mostró es una osadía, una falta de respeto total para toda la República Argentina".

JC: "Se enojó y me bloqueó".

GB: "¿El se enojó?".

JC: "Sí".

GB: "¿Pero vos le pediste explicaciones?".

JC: "Sí, por supuesto; pero no me las dio".

GB: "¿No te dio ningún tipo de explicación?".

JC: "No me dio ningún tipo de explicación".

GB: "¿Pero vos le dijiste: 'Sos un ridículo con todo lo que has hecho'? Es una estafa moral para vos y para todo el país".

Pese a que en su primera entrevista la modelo aseguró que no había insultado a su ex y minimizó la comunicación que mantuvieron cuando el "yate-gate" se hizo público, Cirio pisó el palito y reconoció: "Fue en un tono bastante más alto. Después de eso me descompensé. Para mí fue muy fuerte ver todo eso. Que todo ese sueño construido, de tantos años, que te lo derriben y no saber en dónde estás parada".

En línea con lo expresado en su primera entrevista, Cirio insistió en que, pese a haber estado casados durante casi una década, ambos mantenían sus economías "por separado". "Los gastos que tenía los vi como los vieron todos. Conmigo no los tenía. Eran mis viajes, mis autos o los qutos que he comprado en estos diez años".

"Él era político, como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos; ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi", se atajó de inmediato la modelo, imputada en una de las causas que investigan el patrimonio del padre de su hija. "Mi vida siempre fue igual, los viajes de él fueron a partir de 1993 y yo no estaba casada con él ahí, me casé en el 2014", reforzó, el alusión a los más de 200 viajes al extranjero que Insaurralde deberá ahora justificar ante la Justicia.

"Trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Pero el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos, eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo", cerró.