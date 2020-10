Jésica Cirio contó que su hija Chloé, de tres años, tiene un personal trainer propio: "Toma clases dos veces por semana"

Desde hace algunos años, Jésica Cirio no pasa ni un solo segundo de su vida sin dedicarle tiempo al ejercicio. De hecho, no hay un solo día en que la modelo no comparta sus duras rutinas de entrenamiento y prácticas de Zumba. Cabe recordar que la esposa de Martín Insaurralde se convirtió en la cara de esta disciplina en el país y logró que fuera tenido en cuenta en, por ejemplo, el abanico de ritmos que integran el bailando por un sueño.

Pero si bien Cirio siempre está incorporando las nuevas tendencias deportivas a su rutina diaria para lucir un cuerpo trabajado y escultural, en las últimas horas reveló que busca que su hija, Chloé Insaurralde, de solo tres años, mantenga un estilo de vida saludable y similar al suyo. Sin ir más lejos, la embajadora de zumba en Argentina contó que la pequeña ya tiene su propio personal trainer.

Sí, como leyeron. Chloé cuenta con un entrenador personal que le da clases dos veces por semana. "Toma clases dos veces por semana con su entrenador personal. Desde que se permitieron las actividades al aire libre y hasta que vuelva al jardín, ejercita la coordinación y la motricidad fina a través de juegos físicos”, contó la modelo en diálogo con la revista Gente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, aclaró que busca que su hija comprenda la importancia del ejercicio y remarcó intenta que la dieta de su hija sea lo más saludable posible. "No la torturaría privándola de su golosina favorita si no se convierte en un hábito cotidiano, pero en vez de darle galletitas industriales preparamos juntas unas caseras con harina de almendras. Mientras jugamos, aprende sobre la importancia de los nutrientes", explicó.

Y concluyó: "Ella toma su leche de fórmula, pero sabe que la chocolatada se hace con cacao natural y leche de almendras. Y si quiere jugo no pide el clásico de cajita, me dice: ‘Mami, ¿exprimimos una naranja?’”.