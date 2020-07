Jésica Cirio habló de los rumores de infidelidad de Martín Insaurralde: “Todo fue obra de la ignorancia"

Cuando Martín Insaurralde contrajo coronavirus y tuvo que ser internado en el Hospital Municipal Llavallol, todas las miradas se posaron sobre su secretaria, María Victoria Bourio, quien al igual que el intendente de Lomas de Zamora había dado positivo.

El resto del circulo íntimo del funcionario, como su esposa Jésica Cirio o su hija Chloé, no se contagió, por lo que rápidamente se instaló en las redes sociales el rumor malintencionado sobre una supuesta infidelidad de parte de Insaurralde con su secretaria.

A más de un mes de estas especulaciones, finalmente la instructora de Zumba rompió el silencio y advirtió que existe un vínculo familiar, de mucho cariño, con Bourio.

"Vicky, no sé cómo explicarte... Vicky es como parte de mi familia. A Vicky yo la amo con todo mi ser y siempre está encima nuestro. La verdad es que ella se angustió mucho cuando se dijo todo esto. Pero bueno, se dijeron tantas cosas de mí, que digan algo más...”, sostuvo la modelo.

La conductora del programa Morfi, todos a la mesa (Telefe) dialogó con el ciclo radial El espectador (Radio CNN) y explicó que estas versiones surgieron a raíz de la "ignorancia" de las personas.

“No fue por prejuicio, la ignorancia... porque es el desconocimiento realmente de la enfermedad y la cantidad de casos que hubo que no se enfermaban todos en una casa. Hubo muchísimos”, explicó.

En ese sentido, Jésica remarcó que las versiones sobre infidelidad surgieron de muchas cuentas que resultaron ser falsas en las redes: “Es la cantidad de haters y un poco esta famosa grieta que también revolucionó todo... Había mucha gente tirando mala energía. Cuando me pongo a ver esas cuentas, tienen cinco seguidores, son falsas. Eso es lo que más me da bronca. Pero bueno, ya está”.

Cabe recordar que hubo una gran preocupación por la salud de Insaurralde debido a que estuvo en tratamiento contra el cáncer entre 2011 y 2014, lo que lo convierte en un paciente de riesgo: “Al principio no me asusté: él siempre pasa por estos episodios asmáticos. El año pasado lo vivimos, le dieron corticoides, y pensé que era un episodio más del asma porque siempre tiene las defensas bajas. Pero nunca me imaginé que era positivo”.

Por esta razón, el intendente fue sometido en el Hospital Municipal Llavallol a una transfusión de plasma -que generó controversia en su momento- que le permitió mejorar rápidamente. Una semana más tarde, luego de presentar problemas en la respiración, recibió el alta.