Jey Mammón, Cecilia Roth y la reacción de la actriz al enterarse de los rumores de "asilo"

Cuatro días atrás, Jey Mammón armó las valijas y partió rumbo a España para alejarse del escándalo mediático que se desató después de que se hiciera pública la causa por abuso sexual infantil que la Justicia dio por proscripta en 2021, sólo meses después de que la víctima, Lucas Benvenuto, reuniera valor y lo denunciara en el fuero penal. Desde entonces, mucho se especuló sobre su estadía en el Viejo Continente e incluso se aseguró que el conductor fue "asilado" por Cecilia Roth en Madrid, algo que desde el entorno de la actriz se encargaron de negar con contundencia.

"Desde hace mucho tiempo que Cecilia tomó la decisión de no salir a desmentir rumores, pero es falso. Ni siquiera tiene una casa en Madrid, cuando viaja por trabajo se hospeda siempre en el mismo hotel. De hecho, en este momento se encuentra en Los Pirineos grabando una película, ni siquiera están en la misma ciudad", precisaron desde el entorno de Roth a Débora D'Amato, ante la consulta de BigBang.

Tal y como pudo confirmar este medio, la actriz se encuentra desde al menos dos semanas en Europa por un proyecto cinematográfico que se roda en la ciudad de Barcelona y no en Madrid. Recién en los próximos días desembarcará en la capital española, pero debe aguardar a que se libere la suite en el hotel en el que siempre se hospeda. "Tenía programado venir el nueve, pero tiene que esperar al doce a que se libere el hotel", reforzaron en diálogo con este portal, enfatizando que Roth no posee propiedades en España.

El rumor se instaló después de que el periodista Luis Ventura asegurara que la actriz está conteniendo al conductor en Madrid. "Ella está en España y, de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los deciblees. Sé que son amigos, se los ha vinculado", aseguró.

La información no tardó en llegar a Roth, quien en las últimas horas comenzó a recibir una horda de violentos mensajes acusándola de "empatizar con un abusador". "¿En qué se diferencia Luca de Thelma. Ah, sí; en que Jey es tu amigo. Con los chicos no", le espetó un usuario. "Decepción, no se puede hospedar a este tipo al que lo roza un asunto como este, que no reconoce nada; aún un chico de 16 es un chico y, además, vulnerable. Señora, qué forma tan burda de venirse abajo", sumó otro.

A diferencia de otros famosos, la actriz no bloqueó la opción de los comentarios, pero tampoco salió a desmentir la información. "Está cansada de tener que salir a desmentir cada cosa que le tiran encima. Está focalizada en la película, con la promoción de la misma y con sus proyectos. La información es completamente falsa", reforzaron desde su entorno.