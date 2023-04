Jey Mammón demandará a Lucas Benvenuto: la figura penal que eligió y las "notas que se vienen"

Después de doce días en España, Jey Mammón regresó en las últimas horas a la Argentina. El conductor aún no definió si avanzará o no judicialmente contra Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció en 2020 por abuso sexual infantil y cuya denuncia fue "cerrada" meses después por la Justicia, por tratarse de un "delito proscripto". El baile de abogados, las puertas cerradas de Telefe y el operativo "lavado de imagen" que activará en las próximas horas.

"Volví porque es mi país, vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días y a relajarme un poco. Ya estoy de vuelta. No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora volví a ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer, para dejar en claro cuál es la verdad que es lo más importante", reconoció el conductor en diálogo con los medios apostados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Días antes de regresar a la Argentina, el conductor le anticipó a la periodista Mariana Brey que no descartaba la posibilidad de iniciarle acciones legales a Benvenuto por "injurias" o "falsa denuncia": "Estoy tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla. Aún no tomé ninguna decisión. Burlando fue abogado defensor en su momento, en este caso me representaría a mí como querellante. Pero si me preguntás, todavía no tomé ninguna decisión".

La situación parece haber avanzado en las últimas horas y el propio conductor confirmó que avanzará judicialmente contra Benvenuto por el delito de denuncia falsa. "Voy a ir en relación a esta acusación que es falsa, es un hecho que no ocurrió. Con todo lo que haya (en alusión a las pruebas), que yo tengo en relación a los hechos que no ocurrieron y que ya expliqué en las notas que di. No me escapé del país, me fui de vacaciones a descansar y a ver amigos. Ahora volví a mi país", explicó.

"No voy a hablar más del tema, ya daré alguna que otra nota más. Pero lo importante es lo que voy a hacer ahora en relación a este caso puntual. Ya se van a enterar de todo lo que venga a partir de ahora. Ahora lo más importante es contrarrestar una denuncia falsa y gravísima, que atenta contra mí. Me parece lo más importante. El resto lo irán viendo a lo largo de estos días en la notas que de, pero sobre todo con lo que haga con respecto a esto", explicó, en alusión a su decisión de avanzar en la Justicia.

Consultado sobre si había viajado a España camuflado (por la gorra que usó antes de embarcar y durante todo el vuelo), Mammón retrucó: "No sé nada de lo que hayan dicho. Lo poco que me llegó, porque le decía a mi familia que no me mandara cosas y me llegaban igual... Dijeron tantas cosas, que me camuflaba con la gorrita. ¡Siempre usé gorrita! Ahora la tengo acá. Ese día había sol, ahora es de madrugada y no hay sol. O sea todo es cuestionable y en la televisión también hay que decir cosas. Trabajo de esto y lo entiendo. La gorrita si quieren me la pongo, pero me fui de descanso; no me fui a esconder a ningún lado. Me fui doce días, volví. Alguien que se escapa no se va a Madrid, a Chueca, al barrio hay. O sea, chicos... sentí el apoyo de mis amigos".

El contrato que el conductor firmó con Telefe sigue vigente hasta fin de año, pese a que las autoridades del canal ya decidieron que será reemplazado en la conducción de La peña del Morfi. Si bien danzaron y danzan todavía muchos nombres, lo cierto es que por estas horas quien suma más números para desembarcar en la conducción del ciclo es Juan Alberto Mateyko.