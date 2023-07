Jey Mammón, desde el salón de los Martín Fierro: "No soy inocente, sabía que..."

Después de toda la polémica en torno a la presencia de Jey Mammón en la ceremonia de los Martín Fierro, el humorista se hizo presente en el Hotel Hilton y el salón entero tomó nota. "Sentí que me recibieron muy bien", aclaró en diálogo con BigBang.

El ex conductor de La Peña del Morfi ingresó al salón pasadas las diez y veinte de la noche, ochenta minutos después de que comenzara la transmisión oficial de la ceremonia y cuando el ciclo de Telefe ya había perdido su terna.

"Llegué tarde para que la entrada no fuera muy tumultuosa y no interferir tampoco en la entrada de los demás (invitados). No fue para pasar desapercibido, fue para no molestar la entrada del resto por respeto a esta noche. No soy inocente, entiendo que hubiese sido un poco caótico para todos. Me parecía innecesario, la verdad es esa", explicó.

Ni bien ingresó al salón -escoltado por su amigo Nacho Gauna-, Mammón se dirigió directo a la mesa número 33 y se sentó junto a Jésica Cirio. Después de sacarse una selfie con su ex compañera de trabajo, el humorista conversó con el hijo de Gustavo Sofovich y luego dialogó con un puñado de periodistas de espectáculos que se acercaron para hablar "en off".

"La estoy pasando muy bien, es una noche de reencuentros. Poder encontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no veía. Algunos, porque a otros ya los había visto. Pero de eso se trata hoy, más allá de los premios y del programa que compartí el año pasado. De eso se trata la noche de hoy", reveló.

Durante toda la entrevista, el humorista se encargó de aclarar que su principal prioridad era no interferir, ni complicar la transmisión de Telefe. "Me recibieron súper. Llegué un poquitito más tarde, pero ahora en los cortes me voy a ir encontrando. Estoy tratando de no perturbar la noche, porque está la entrega de premios".

Lo cierto es que la presencia de Mammón generó el éxodo de la mesa 33 y, en cuestión de minutos, sucedió lo que sus ex compañeros de programa ya habían anticipado cuando se enteraron de que asistiría a la gala: lo dejaron solo.

Pese a la reacción del equipo de La Peña, el humorista recibió un segundo respaldo público por parte de Susana Giménez, a quien se acercó para saludar y agradecerle la polémica defensa pública que días atrás la diva realizó por los cuestionamientos que se generaron tras confirmar que asistiría a la entrega de premios.

"Me parece bárbaro que vaya. Por favor, terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva, que la gente tendrá que respetar; lo del pasado... es para sacar guita", sostuvo la conductora, en alusión a la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto presentó en la Justicia y que se cerró por prescripción.