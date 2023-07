Jey Mammón habló sobre su denuncia a Lucas Benvenuto: "Yo soy una víctima"

“Lucas no es una víctima mía”, dijo Jey Mammón tras romper el silencio luego de haber denunciado, entre otras personas, a Lucas Benvenuto por “mentiras y calumnias” contra su persona. Pasaron tres meses de que se dio a conocer que el conductor fue denunciado en el 2020 por “abuso sexual con acceso carnal” cuando la víctima tenía 14 años y él 32. Si bien aquella fue prescripta rápidamente, luego sufrió una cancelación masiva en cuanto a lo social que determinó que todo concluya nuevamente en la justicia.

Los tiempos de la Justicia fueron los siguientes: Benvenuto lo denunció por abuso sexual en el 2020. En el 2021, bajo la defensa de Fernando Burlando la causa fue prescripta y a principios de abril del 2023, la víctima hizo saber mediante sus redes sociales lo que sufrió cuando tenía apenas 14 años por el ex conductor de Los Mammones. A partir de allí, Telefé tomó la decisión de desvincularlo y la mayoría de sus amigos en los medios de comunicación se pararon en la vereda contraria a la que estaba él. Ni hablar del público, quienes eligieron ponerse siempre en lugar del denunciante.

Bajo todos esos puntos, Jey fue cancelado socialmente y la decisión que tomó en ese momento fue, primero hacer silencio, luego brindarle una entrevista a Jorge Rial y después, marcharse raudamente hacia Madrid para “descansar la cabeza”. Aun así, aunque él creía que yéndose del país el tema iba a dejar de estar en agenda, al regresar todo siguió igual.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En las últimas horas, se dio a conocer que el cantante inició acciones legales contra todos aquellos que lo trataron de “pedófilo”, “violador” y que hasta afirmaron que realmente él había abusado de un niño de 14 años. En ello, también denunció a Benvenuto por “mentiras” y afirmó que irá por todo porque “ensuciaron sin razón” su nombre. A raíz de esto, dialogó en Intrusos sobre cómo se encuentra su día a día. “Tengo la vida destrozada”, anunció.

En su extenso relato, en el cual era una especie de monólogo en un comienzo, declaró en Intrusos: “Yo estoy parado en frases que es ‘con los chicos no’ o ‘a la víctima siempre se le cree’. Yo ahí estoy parado como comunicador pero hay una historia de vida que transité con una persona que fui cagado a piñas durante el principio de lo que pasó. No tuve reacción. Cuando sale mediáticamente el tema, yo sentí que no tenía manera de salir hablar. Mientras me pedían que hable, sostenían y afirmaban que más allá de lo que Lucas pudiera haber vivido en su vida, yo estaba dentro de eso”.

En lo que refiere a la denuncia, decidió hacer hincapié sobre las edades que tenía cada uno. “Yo tuve una historia con él y mintió sostenidamente porque él dijo que a los 14 años me había conocido. Primero, lo conocí cuando tenía 16. Segundo, no hubo en absoluto ninguna violación. Tercero, lo conocí cuando tenía 16 en abril. Él habla de un hecho en particular y yo hablo de una historia. Yo lo conocí hace 15 años, que estaría bueno también que cada uno piense también donde estaba hace 15 años. Eso es para poner en contexto. El denuncia un no hecho de hace 17 años en definitiva. Yo no lo conocí cuando tenía 14. Él dice que tenía 14 y yo 32, pero las cuentas no dan. El hoy tiene 30 y yo 46. Hablando desde lo comunicacional, a nadie se le ocurrió hacer las cuentas. El primero ya empieza mintiendo con la edad”, aseguró.

“Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Si no nos paramos ahí, estamos en un problema. Yo lo que viví todo este tiempo fue un escarneo y no por un debate moral de si tuve una relación con un pibe de casi 17 años, donde hay testigos, algunos cercanos al ámbito de él, otro es el pibe que me lo presentó esa noche a él. Ese pibe dijo frente al escribano que Lucas le pidió que sea testigo y cuando no lo quiso hacer, lo bloqueó de todas las redes”, manifestó.

A la vez, dejó en claro que consumió absolutamente todo lo que dijeron los medios sobre él, aunque en su entorno le prohibían que lo haga. “La psicóloga me decía que no mire la televisión. De hecho un día estaba mirando Intrusos, estaba Marcela Tinayre y dijo ‘¿Qué estamos esperando, que se tire por el balcón, que se suicide?’ porque a mí me pasó eso. Yo lo pensé. En ese momento que Marcela dijo eso, yo apagué la tele y me saqué los pasajes a España. Yo viví una especie de pandemia solo”, declaró.

“Él cuando presenta la denuncia en el 2020, dice ‘tenía 14 y él 32’, no dan las cuentas. Dice ‘no tengo pruebas porque las borré todas’; ‘yo sé que esta causa prescribió’. Él pide la prescripción mientras me denuncia. Miente en la edad. Dice que la persona que me presentó… y nunca dice el nombre. Entonces ¿Sobre qué nos paramos durante todo este tiempo? Durante la nada mismo. O mejor dicho, sobre su palabra”, sentenció.

Tras segundos en silencio y de asegurar lo mal que la pasó durante todo este tiempo escondido en su casa, se quebró en llanto al recordar cómo llegó a Telefé y cómo le pagaron echándolo. “Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo. Todo me parece injusto. Yo no tengo por qué no estar trabajando. Si hay algo que yo desearía es ir el domingo a los Martin Fierro y estar nominado como mejor conductor también, me lo merecía. Yo me cargué al hombro un programa muy heavy en donde faltaba Gerardo Rozín”.

“Si hay una víctima soy yo. Porque también es importante decir que hay una falsa denuncia. Lucas no es una víctima de mí. Yo no sabía lo que había vivido. Si hubiese sabido, primero que no me hace responsable en absoluto rodo lo que había pasado en su vida. Yo no lo sabía. Si lo hubiese sabido, no hubiese salido corriendo porque nosotros nos enganchamos en ese momento. Si yo lo hubiese sabido, hubiese tomado una postura de acompañar a una persona rota en lo que le pasó en su vida”, proclamó.

“Yo lo que necesito es demostrar que esa denuncia es falsa. Y ese es el punto. Primero porque lo temporal porque ahí está la hipocresía, en el debate moral. Yo lo primero que necesito es que sepan que Lucas fue y mintió en la justicia adrede. Fue a la justicia y dijo que no tiene pruebas y que está prescripto. Todo lo que dijo no pasó. Como yo fui tratado socialmente y ahí entiendo que se pueden confundir las cosas. Yo estoy tratado como un posible abusador, violador. Estoy en la justicia por eso”, reafirmó.

Acto seguido, Florencia de la V abrió el debate con todo el panel y la primer pregunta que recibió fue “¿No te arrepentís de haber estado con un chico de 16 años?” Lo cual respondió: “No hay debate moral sobre eso, pero si me preguntás a mí, hoy primero no tengo la edad que tenía hace 17 años, ya es sacarme de ese eje. Hoy yo no tendría una relación con alguien de 17 años. No me arrepiento, hoy no lo haría. Yo no me puedo meter en la vida del otro ni ponerme en el lugar, me hace ruido que me quieran poner en ese lugar. Un poco sí me haría ruido que mi sobrino esté con una persona de 30.

Con un tono total de indignación, dio a entender que cada paso que da es criticado y que no hay “nada que les venga bien a nadie”. “Yo me estuve a punto de matar. No es joda. Alguno de ustedes lo puede estar pensando que me lo merezco, aunque lo nieguen, seguro alguno lo dice. También pasó que mucha gente decía ‘que vaya a la Justicia’, ahora voy a la Justicia y me critican porque lo hago”, confesó.

Sin dudas que uno de los momentos culmines de su relato fue cuando tuvo que empezar a describir cómo fue el momento en el cual le llegó la denuncia y por qué guardó silencio durante todos estos años. “Hay una mezcla de cosas. Yo estaba en el Bailando por empezar Los Mammones, se estaba muriendo mi papá y Fernando Burlando me explicó cómo era la situación cuando llega una denuncia. Había personas que sabían lo que estaba pasando. Cuando viene Fernando le digo que eso no es así, me empiezo a desesperar, con mi papá en terapia intensiva y le digo que no es así. Fernando me dice que Lucas estaba pidiendo la prescripción o sea que el Fiscal mismo la va a dar”, comentó.

En la misma línea, concluyó: “Él cuenta que en su vida hubo 40 abusadores y que yo soy uno de ellos. El último de la denuncia soy yo. Entonces, Fernando me dice que él estaba pidiendo la prescripción, porque él sabe que todas sus denuncias prescribieron. El Fiscal mismo lo da por prescripto porque Lucas mismo en la denuncia dice ‘Yo sé que prescribió esto’. Yo le dije a Fernando ‘yo a esto lo tengo que defender’, aun así con mi viejo muriéndose. Fernando me dijo ‘Anda y ocúpate de tu papá que yo me ocupo de esto’. Yo me quería defender igual porque era mentira. Es muy probable que aunque yo me hubiese defendido, todo esto hubiese pasado”.