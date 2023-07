Jey Mammon lo demandó y De Brito lo liquidó: "Es un pedorro oportunista"

El escándalo público que despertó la acusación de abuso sexual infantil que Lucas Benvenuto lanzó sobre Jey Mammon hace tres meses, volvió a subir el tono en los últimos días. Es que el conductor cambió de abogados en la causa que tiene, con el fin de poder volver a tener la iniciativa y demandar a su acusador por calumnias e injurias. No contento con esto, también apuntó por las mismas razones contra Ángel de Brito, quien también fue denunciado.

"Baños & Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista Jey Mammon en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la Justicia", detallaron desde el estudio en una historia de Instagram que subieron a su cuenta. "Asimismo, se hace saber que se han iniciado múltiples acciones legales contra diversos responsables y que en las próximas horas se sorteará la correspondiente querella criminal contra los imputados Lucas Benvenuto y Ángel de Brito", prometieron desde el estudio.

En el comunicado que difundieron desde Baños & Asociados, aclararon que Benvenuto no contestó "las intimaciones legales que se le cursaron con el fin de brindarle la posibilidad de retractarse de los ilícitos cometidos". Con respecto al conductor de LAM, los letrados avisaron que "se clausuró sin acuerdo el proceso de mediación extrajudicial". "Se consideran especialmente afectados el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la presunción de inocencia, a gozar de una vida libre de injerencias arbitrarias en su honra y reputación, el derecho a la libertad de trabajo, a la dignidad del ser humano y a la no discriminación", aseguraron en el final del comunicado.

Al mismo tiempo, el abogado Javier Baños declaró ante La Nación que De Brito "fue el único que no quiso llegar a un acuerdo en las audiencias prejudiciales" y que el proceso va encaminado a un juicio oral y público. "Lo vamos a citar a ver si se retracta. Hay un montón de testigos que declararon frente a escribanos", aseguró. "Iniciamos la instancia prejudicial contra un montón de personas, pero en el 99% de los casos estamos en una etapa de una solución alternativa al conflicto directamente penal, o civil, porque estamos llegando a acuerdos", reveló Baños ante el diario.

A todo esto, De Brito no se aguantó la acusación en su contra y utilizó su Twitter para contraatacar el embate de los defensores del ex conductor de La Peña de Morfi. "Al que dijo que iba a demandar. Lo abraza con un juicio. Jey Mammon es un pedorro oportunista", disparó el líder de LAM, sin pelos en la lengua. También dio espacios a otros tuits, a los que compartió en su cuenta. "No se sale con menores de 16 años. No se "enamora" de menores de 16 años, no se tiene sexo con menores de 16 años Jey Mammon. No existe consentimiento con menores de 16 años. ¡Entendé!", escribió la usuaria con nombre Lucía Gómez.

Cabe recordar que la denuncia que Benvenuto hizo en 2020, recién hace algo más de tres meses que se hizo pública, fundamentalmente por el desconocimiento del nombre real del acusado, Juan Martín Rago. La contraofensiva de Mammon llegó cuando el tema todavía no se apagó ni en los medios de comunicación ni en la crítica contra el accionar del acusado. Ahora habrá que ver si la Justicia le da lugar al planteo del músico o si avanza en la demanda que le inició Benvenuto.