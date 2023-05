Jey Mammón reapareció y atacó a Benvenuto: “Estamos frente a una falsa denuncia

Tras el escándalo, Jey Mammón volvió a mostrarse en público. Tras reafirmar que es inocente en la causa que tiene por abuso sexual, por parte de Lucas Benvenuto, quien lo denunció tras varios episodios vividos mientras el conductor tenía 32 años y la víctima era menor.

Luego de que haya salido a la luz la denuncia, que fue hecha en el 2020 y prescripta en el 2021, Jey Mammón fue desvinculado del canal Telefé, mientras conducía el programa “La Peña del Morfi” y en medio de la tormenta decidió huir a Madrid en busca de “descanso” por todo lo vivido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, tras su regreso al país, aseguró que seguirá por vía judicial contra todos los que hablaron de él, lo acusaron y defenestraron “sin pruebas”, ya que la causa, hoy en día no existe, más allá del testimonio y las pruebas orales que presenta la víctima. Por lo mismo, declaró: “Quienes hayan mentido y quienes se hayan subido a la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial”.

El lunes por la mañana, en diálogo con A la tarde, el cantante se refirió acerca de cómo está viviendo la vida hoy en día y aseguró: “Hace rato que estoy en la vida normal. Estoy tranquilo, obvio”.

En la misma línea, manifestó: "No hay un nuevo Jey Mammon, es el mismo de siempre. Sigo siendo igual que siempre, y pensando igual que siempre no sé cuál es el cambio que se ve".

"Fue una patada en la cabeza de la cual te tenés que levantar. Sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los mismos. No cambia, uno por ahí se siente más sólido porque está de pie", declaró.

Sobre las denuncias que hará ante los periodistas que hablaron de su causa “sin pruebas” y qué hará en la justicia, mencionó: “No tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No soy muy de anticipar lo que va a pasar tampoco, nunca me gustó hacer circo. Cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo, pero no me gusta decir ‘va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto, hablen con los abogados que ellos les pueden contar todo”, respondió sin querer entrar en detalles”

“Yo me siento seguro y siempre me sentí así, lo que pasa es que cuando vos recibís el bombazo es muy difícil y duro, sobre todo cuando se suben a esa mentira. Te sentís avasallado. Pero hay gente que se dedica a eso, que está trabajando sobre eso y a ellos es a quienes hay que preguntarles. Yo me dedico a vivir mi vida como siempre. No estoy ni recluido ni escondido”, sentenció.

“No tengo más nada para decir, estamos frente a una falsa denuncia. Entonces vuelvo a lo mismo... Quienes hayan mentido, quienes se hayan subido a la mentira, quienes se hayan hecho eco y se hayan hecho dueños de la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial”, concluyó.