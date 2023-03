Jey Mammón, Rial y el detrás de la entrevista: "Sabía que no iba a ser condescendiente"

Jueves por la tarde. Barrio de Palermo. Después de una semana de ostracismo mediático, Jey Mammón decidió romper el silencio y lo hizo através de un mano a mano con Jorge Rial. La nota se acordó el día previo y no hubo condicionamientos de ninguna de las dos partes. Cómo se cocinó la primera entrevista que el conductor brindó luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual infantil radicada a principios del 2020 (y cerrada por la Justicia en 2021), los momentos de mayor tensión (con pases de facturas incluídos) y el análisis del después.

"Parto de la base, como se lo dejé en claro a él, de que estoy frente a una nota de un hecho que repudio absolutamente; que tiene que ver con el abuso de menores. No me entra en la cabeza ni moral, ni éticamente. No me entra. Fui de esa manera", aclaró Rial en el ciclo radial de Argenzuela, aunque aclaró: "También fui como periodista. Como tipo que quiere entrevistar a uno de los protagonistas de esta historia; con esta posición que te condiciona, pero fui dispuesto a escuchar".

El periodista también elevó una fuerte crítica al accionar judicial por la decisión de cerrar la causa por "prescripción". "Ojalá esta nota no se hubiese hecho y que la Justicia hubiese actuado en su momento. Quien tendría que haber escuchado a Lucas y a Jey, en su rol de acusado, era la Justicia. Lamentablemente, la Justicia en este país actuó de esa manera. Para muchos correcta, por una ley; pero, por otro lado, hay un cansancio de la gente que dice: 'Che, dale. Fue a hacer una denuncia gravísima y la cerraron en cinco meses", disparó.

"Jey cuenta cuando arranca la nota por qué me elije. Me elije porque no soy amigo, porque no tengo relación; él sintió que iba a tener del otro lado un interlocutor que no iba a ser condescendiente, que iba a hacer las preguntas que había que hacer y que él estaba dispuesto a contestar. Pasó eso. Hubo momentos que fueron muy tensos", resaltó.

Tal y como evidencia el anticipo exclusivo de BigBang, durante la nota Jey cruzó a Rial por su posición crítica al aire. "Me pasó facturas personales de mi laburo periodístico sobre él. Cuenta al aire que ve que le ponen nombre y apellido a la denuncia en Argenzuela. "Cuando lo vio, lo primero que hizo fue vomitar. Ahí fue cuando dijo: 'Se me terminó todo'. Ahí tomo consciencia. Se enojó y está enojado con el medio, con los amigos, con él mismo".

"Es una nota importante porque Jey sigue confuso con el tema de la edad. A mí no me quedó claro. A mí lo único que me quedó claro de esta entrevista es que Lucas era menor. El tema de si tenía 14, 16 ó cómo surge ahí (por la entrevista) que tenía 17 o que estaba por cumplor 18; sigue siendo un delito. Todo el tiempo hizo hincapié en el tema de la edad y en que no lo violó. Lo repitió muchas veces", anticipó.

Los ejes más duros del mano a mano de Rial con Jey Mammón

"Él habla de una 'historia de amor'. Habla de una pareja, de ir agarrados de la mano por la calle. Él lo plantea de una manera, con la que intenta romantizar algo que para mí no tiene nada de romántico. Sigue siendo una aberración".

"Se lo nota empastillado, deprimido; de todas maneras, nuestra mirada está puesta en cómo está la víctima. Esto es solamente descriptivo y es cierto que es la realidad hoy de Jey Mammón. Está solo también".

"Él ingenuamente pensó que el medio iba a ser más misericordioso y es una de las cosas más duras para él. Ver que gente que era su amiga o que había compartido momentos con él, hoy le soltaron la mano".

"Llamamos a la víctima y no está en condiciones de dar notas. Aprendí hace unos años que las víctimas tienen sus tiempos para denunciar, hablar, sanar y reflexionar. Lucas está en su tiempo y habla cuando quiere. Está el micrófono a su disposición. Tengo claro quién es la víctima y se lo dije a Jey en la nota".

"En la nota él detalla la noche en la que conoció a Lucas en la fiesta. Él detalla quién lo llevó a Lucas".

"Le pregunté si no le había llamado la atención que un chico de 16 años, según él dice, estuviera en una fiesta con todos mayores de edad. En una fiesta sórdida, porque él mismo cuenta que caminaban las cucarachas por el piso. Él respondió y abrió una puerta".

"Él también cuenta una parte que desconocía y que tiene que ver con el último mensaje que recibe Jey por parte de Lucas, que es paralelo a la salida al aire de Jey Mammón y esa semana que estaba su padre muriendo. Cómo a partir de ese momento se corta todo tipo de comunicación y durante un año, previo a la denuncia, en las redes Lucas empieza a subir mensajes sin nombrarlo, pero que Jey siente que eran para él".

"Cuando me preguntan si le creí o no, la verdad es que no es una cuestión de fe. Es una cuestión legal. No fui a creerle o no creerle, fui a entrevistarlo. En todo caso, los que van a ver la nota hoy, tienen todo el derecho del mundo de creerle o no creerle. No pasa por ahí: sigue siendo una aberración tener relaciones con menores de edad".