Jey Mammon y su "venganza" millonaria contra De Brito y Benvenuto: "Lo que se reclama es..."

Luego de haber pasado a la oscuridad por la acusación de abuso sexual infantil que recibió en su contra, Jey Mammon tiene preparada su contraofensiva legal orientada a Lucas Benvenuto por calumnias e injurias. Aunque el joven acusador no será la única víctima de esta estrategia judicial, ya que además sus abogados confirmaron que le hará la misma demanda a Ángel de Brito.

"En estos tres meses estuvimos preparando las carpetas con todos los elementos de pruebas. Hubo que contactar testigos, ordenar ocho años de audios, de mensajes de texto y de WhatsApp", relató el abogado Javier Baños ante TN Show. El letrado viene de incorporarse como defensor oficial de Mammon en las causas que tiene en su contra, además de en estos embates nuevos. "De alguna forma eso tenés que ordenarlo y redactar un documento y decir: ‘con esto me alcanza para ir a un juicio’ y ahí se presenta la querella. Por eso fue el tiempo que tardamos. Ahí se empezó a trabajar en la construcción de la demanda", explicó Baños.

Otro trabajador de prensa que será blanco de estas acciones legales es Augusto Tartúfoli, quien es apuntado por haberse hecho eco de las acusaciones "no fundamentadas" en su contra. "La carátula, es decir, lo que se está imputando, es haberlo calumniado, haberlo difamado. En el caso de los periodistas, haberse hecho eco de esas imputaciones calumniosas", precisó el abogado.

Al mismo tiempo, a la hora de la compensación económica que buscará Mammon a través de su representación jurídica, su letrado deslizó el monto que pedirá para su cliente. Aunque para hacerlo, debió detallar y explayarse respecto a los mecanismos legales y las formas jurídicas que se evalúan para solicitarlo.

"Lo que se reclama es un daño civil. Lo primero que hacen los peritos es medir qué grado de incapacidad tenés y cuánto vale tu punto de incapacidad. Ese punto de incapacidad depende de una fórmula matemática que hizo la Corte Suprema de Justicia, que se utiliza en los juicios laborales y que también se usa para una indemnización en el orden civil, que te dice cuánto valés vos como trabajador, y cuánto vale tu punto de incapacidad. Eso depende de tu edad, lo que ganes, de cuánto te falta para jubilarte", sostuvo Baños.

"Haciendo ese cálculo, el punto de incapacidad de Jey, teniendo en cuenta solamente el contrato con Telefe, sin tener en cuenta lo procesal, el daño moral, el daño emergente, los contratos que se cayeron, daba hoy 40 mil dólares. Hoy Jey está cancelado, no puede trabajar. Si no podés trabajar, mínimo, no creo que ningún psicólogo, psiquiatra, le dé hoy a él una incapacidad menor al 60 por ciento", fundamentó el abogado

"Haciendo la fórmula matemática que es 60 por el punto de incapacidad, es decir, los 40 mil dólares, multiplicando te da 2.400.000. Eso es lo que se estaba requiriendo", reconoció Baños. Por otro lado, a falta de una confirmación de la acción legal contra el conductor de LAM, el abogado avisó que "ya es una decisión tomada" presentar "la querella", aunque es algo que realizarán "en las próximas 48 horas".