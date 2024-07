Jimena Báez sorprende a Momo con el regalo que todo argentino quiere

Desde el nacimiento de Morrison, Jimena Barón, encontró consuelo como madre soltera en las redes sociales. Con divertidos e interactivos videos, hizo parte de su exposición a su hijo. Ahora con nuevas plataformas y con un niño pre adolescente, la actriz logró una nueva manera de cautivar a su público y entretener al pequeño.

La cantante muestra su día a día en su cuenta personal de Instagram, desde los amorosos gestos diarios hasta las travesuras y rebeldías del niño de 10 años. Con el crecimiento, el hijo que tuvo junto a Daniel Osvaldo quiso exponerse un poco más y utiliza las redes de la madre para realizar el famoso video "vestite conmigo", el cual recibe miles de elogios.

Morrison junto a Jimena Barón

Nuevamente, Momo y "Jmena" volvieron a enternecer a los cibernéticos. La artista se acostumbró a hacer sorpresas a su hijo y compartirlas virtualmente: desde envolver una consola de videojuegos en una caja de banana hasta un viaje a Disney.

En esta oportunidad, "La Cobra" comenzó a filmar simulando la mención a una marca de lentejas. En la cena le pregunta donde iba a ver la final de la Copa América, donde se enfrentan Argentina y Colombia. Ante ello, el menor explicó que su intención era verlo en la casa de un amigo, Dante. "¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?", consultó ella.

Jimena no aguanto la ansiedad y rápidamente le revela la sorpresa. Barón no pudo contener la emoción y le hizo una pregunta que cambió el curso de la conversación: "¿En lo de Dante o en Miami?".

Tras una risa burlona, el nene seguía convencido en mirar el partido con su amigo. Fue entonces que ella se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar emocionada. Él, sin entender qué pasaba, la tomó de las manos. "¿Estás bien?", quiso saber Momo.

Jimena Barón en clases de surf por su hijo

Morrison no entendió mucho, por lo que la influencer se ve obligada a explicar: "Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte", dijo entre lágrimas. El video, subido en el perfil de Instagram de la también actriz, que cuenta con casi 6.5 millones de seguidores, fue acompañado en un texto en el que ella detalló: "Matías nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser", explicó, dando cuenta de la buena relación que hay entre el menor y Matías Palleiro, con quien Jimena se encuentra en pareja desde hace poco más de 3 años.

Jimena Barón demostró ser de las madres segundera, de subirse a una tabla de surf a bancar a su hijo en cada deporte que quiere iniciar: "Te amo hijo, no sabré pagar el pack fútbol, pero creo ser buena con las sorpresas", agregó, agradeciendo a Rexona por haber conseguido las entradas que cumplen el sueño del niño.