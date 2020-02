¿Censuraron a Jimena Barón? Por qué el video "Puta" no saldrá nunca, pese a que ya se grabó

Jimena Barón no está atravesando un buen momento por el afiche con el que decidió promocionar su nuevo trabajo musical. A partir de las furiosas críticas que recibió en las redes sociales a partir de la difusión de “Puta” –el nombre con el que decidió bautizar a su nuevo tema musical-, la actriz eliminó de Instagram el extenso descargo que había compartido y todo lo referido al tema.

Al mismo tiempo, Atelofobia Producciones informó que Jimena “no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica... A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió", detallaron. La cantante se encuentra medicada y aislada en su casa, y debió suspender varios de sus shows.

Desde entonces, la actriz no habló más y tampoco volvió a aparecer en público. Pero si lo hizo su hermano, Federico Barón, quien rompió el silencio a través de un audio de WhastApp que le envió a Tomás Dente para Nosotros a la Mañana. “Mi hermana está mejor, más tranqui. Estamos tomándolo con tranquilidad, esperando un poco que baje la marea”, explicó.

Según contó, la intención de la artista es que “salga otra noticia” que ayude a disipar los mensajes de odio y críticas que recibió en las últimas semanas. “Lo estoy tomando con soda porque tampoco fue para tanto. Tampoco fue el fin del mundo. En definitiva, fue una foto. Hay que seguir relajando", disparó el actor, encendiendo de nuevo la furia de los internautas.

En las redes sociales advirtieron que los dichos del hermano de Jimena fueron desafortunados y expresaron su disconformidad, afirmando que en defensa de su hermana le quitó gravedad al polémico debate que se instaló sobre la prostitución y la trata de personas.

A pesar de esto, Federico había reconocido que su hermana "la había pifiado" días atrás, pero aseguró que cuando ella vuelva a hablar no va a tener problemas en pedir disculpas. "Sé la calidad de persona que es Jimena. Es buena madre y como hermana es lo más", aseguró.

Mientras tanto y si bien no se animó a confirmarlo, el Pollo Álvarez informó que finalmente el nuevo tema musical de Barón y el videoclip del mismo no saldrán a la luz. “La información que manejo es que el tema no va a salir. Y tiene una lógica. El tema estaba preparado y se había grabado el videoclip, pero tengo entendido que no va a salir”, dijo el conductor.

Y sentenció: “No lo puedo confirmar, eso lo tiene que decir Jimena, Lucas (Biren, representante de Barón) o Sony, pero no va a salir. Es lo que creo yo, tal vez esté equivocado, pero diría que en un 98 % no va a salir".