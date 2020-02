Jimena Barón explotó en las redes al enterarse de que cancelaron su show: “¡Me están censurando!”

La semana pasada, Jimena Barón reapareció después de que Atelofobia Producciones diera a conocer que estaba bajo “asistencia psicológica y psiquiátrica” debido a las furiosas críticas que recibió en las redes sociales a partir de la difusión del afiche con el que decidió promocionar su nuevo trabajo musical. Por esta razón, la actriz decidió ausentarse por un tiempo de las redes.

Si bien la cantante se encuentra medicada y aislada en su casa, y debió suspender varios de sus shows, decidió volver pedir disculpas a partir de un contundente descargo al borde de las lágrimas y repleta de dolor que publicó en su cuenta de Instagram.

Pero el lunes, Jimena volvió a explotar tras enterarse que se habían cancelado uno de sus shows en Comodoro. “Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario por ustedes y por mí se desmoronó”, publicó a través de sus historias,

Y siguió: “¿Cómo hago para creer que esto no es personal? ¿Qué no es conmigo? ¡Me censuraron! ¡Esto es muy grave! Como artista y como mujer necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en lo absoluto”.

En su nuevo descarto, la autora de La Cobra pidió que le den “libertad”, le agradeció a sus seguidores y fanáticos, y remarcó: “Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver a mi trabajo que tanto amo y necesito”.

Según contó, el 22 de febrero iba a volver al escenario, compartiendo show con su amiga Cazzu en Comodoro Rivadavia. “Me avisan de parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. Estaba esperando ansiosa el 22 para volver…”, contó la actriz.

Y sumó: “Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar. Tengo muchísimos fans que estaban esperando para verme el 22, muchos haciendo un esfuerzo enorme, viajando de otras provincias solo para verme una hora, con mucha ilusión, la misma ilusión que tenía yo de verlos”.

Vale aclarar que minutos después de colgar su descargo, y como suele ocurrir últimamente, Jimena decidió eliminar sus posteos. Mientras que desde el municipio emitieron un comunicado en el que dieron su versión de los hechos: “Días atrás, su productora suspendió todos los shows dado que no se encontraba en condiciones de actuar”.

En esa línea, resaltaron que “no tenían certezas” sobre su presencia en Comodoro. “Por lo que decidimos reprogramar el show para una fecha a confirmar. De esta manera, tomamos los recaudos necesarios. Su presencia implicaba la adquisición de 25 pasajes aéreos y es nuestra obligación cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan”, concluyeron.