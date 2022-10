Jimena Barón habló de traición, de Gianinna y de su nuevo tema: "Me ha hecho muy mal todo"

"La casualidad existe y a veces conviene", escribía la escritora argentina Silvina Ocampo en su cuento Hombres animales enredaderas. Y si bien es una frase suelta más, lejana de un contexto, cuando se la contrasta con la situación que le tocó vivir a la cantante Jimena Barón al lanzar su última canción, La Araña, tiene otro sentido.

Es que la actriz viene de sufrir cómo el futbolista Daniel Osvaldo, su ex pareja y padre de su hijo Morrison, vivió una historia de amor con Gianinna Maradona, quien fuera su amiga y compinche por muchos años. Y ese dolor que vivió la motivó para escribir una última canción cargada de tristeza y desolación, producto de una traición amorosa.

"Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", dice la letra del nuevo hit de Barón. Aunque, si de casualidades se trata, la fecha en la que salió a la luz la nueva canción coincidió con la separación de su Osvaldo y Maradona, a pesar de que había sido una decisión que ya estaba tomada por lo menos 20 días atrás. Decir que los llenó de mala suerte sería mucho, pero sí se puede identificar que esta fue una casualidad que le convino a Barón, tal como decía Ocampo. "Fue el mismo día", reconoció.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras tanto la actriz tuvo que salir a hablar acerca de su nuevo lanzamiento y las repercusiones de la separación de su ex, y lo hizo ayer ante un móvil de LAM. "Elijo no consumir lo que se habla, porque lejos de no importarme me importa, y me ha hecho muy mal todo lo que se habla de mí y trato de no consumirlo. Y hoy la verdad es que no me importa lo que digan. Entiendo el juego, entiendo que estoy compartiendo un dolor atravesado, y después la gente habla, pero a mí no me importa lo que opinen", confesó Barón.

"Lo único que tengo para decir es que yo creo que en la vida a uno le pueden pasar muchas cosas. Y juzgar lo que le pasa es muy difícil. Yo me puedo enojar, no estar de acuerdo, decir que algo no pertenece a mis códigos, a mi ética, pero después a uno le pasa lo que le pasa", relativizó Jimena sobre la situación que vivieron quien fuera su amiga y su ex pareja.

Sobre el origen de la canción, la ex jurado de Cantando por un Sueño fue muy clara: "Te puede gustar o no, pero creo que soy bandera de que hay que seguir adelante. Mi viejo que se tomó el palo de chica y murió horrendamente. El papá de mi hijo que de repente un día se fue. Mi amiga. La canción tenía razón de ser, en que pase lo que pase, te parás y seguís adelante. Como una mujer fuerte".

Para finalizar debió aclarar que su resentimiento al respecto dio un paso al costado, cuando afirmó que le "importa el papá de Momo (su hijo)" y que quiere "que esté bien y contento".