Jimena Barón habló del supuesto romance entre Osvaldo y Gianinna y confesó: "No tengo relaciones desde agosto"

Feliz tras ser elegida como Mejor Artista Latinoamérica Sur en los MTV Europe Awards 2019, Jimena Barón puso un pie en Ezeiza y rápidamente fue interceptada por las cámaras y cronistas de los canales de televisión, quienes le preguntaron –entre otras cosas- sobre el acercamiento sentimental de su ex, Daniel Osvaldo, y Gianinna Maradona.

Cabe recordar que el ex futbolista de Boca y la hija de Claudia Villafañe fueron juntos a la casa de Diego Maradona en La Plata para celebrar su cumpleaños. “A mí no me jode (que esté con Gianinna). A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación (de Mauro Caiazza, a fines de agosto)”, explicó la actriz, entre risas.

Además, en diálogo con el programa Confrontados la autora de la “Cobra” sostuvo que “lo único” que realmente la “perjudica” es no estar teniendo relaciones sexuales. “El resto que haga lo que quiera. Está todo muy difícil. No paro de laburar. Yo desde ahí que no tengo más nada. Es todo un tiempo. Te lo juro por Dios”, afirmó Jimena, aclarando que su último romance fue con el bailarín.

En otro tramo de la nota y sin pelos en la lengua, la artista se refirió a las denuncias de las fans de Lali Espósito, quienes a través de las redes sociales afirmaron que Jimena instó a sus fans a descargar una aplicación que permitía generar más votos a favor de ella. ''No me engancho, siempre hay gente que no se banca los buenos momentos de otro’’, dijo.

Y agregó: ''Estamos muy shokeados y muy emocionados todavía, esto es impensado. Por supuesto que me imaginaba ganar, esa es la única manera de trascender y tiene que ver con la confianza”. Desde los premios MTV señalaron que este estilo de votación (el autocliker) es aceptado bajo el propio riesgo del usuario, advirtiendo que no se suelen usar robots o cualquier elemento que pueda generar votos.

Además, la cantante habló de las versiones de “enfrentamiento” con Lali y Tini Stoessel, a quienes ella considera buenas amigas. “Esto me da mucha lástima porque intentó generar lo contrario entre las mujeres, y que se generen estas huevadas entre mujeres me da rabia’’, sentenció, con una sonrisa en el rostro, y feliz por haber conseguido el tan anhelado premio.