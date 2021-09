Jimena Barón habló sobre su vuelta con Osvaldo: "Dije 'soy la tonta', no lo terminé de superar"

Durante la noche del martes, Viviana Saccone y Tito Díaz sorprendieron a Jimena Barón al interpretar en la pista de La Academia su famoso tema La Tonta, el cual compuso tras su sufrida y dolorosa separación de Daniel Osvaldo años atrás.

Lo que la pareja no esperaba es que la actriz se emocionara tanto con su perfomance, aunque según reveló la propia cantante, rompió en llanto porque esa canción le hace acordar a muchas cosas del pasado, pero sobre todo a su vuelta con el ex futbolista durante la cuarentena del año pasado.

"Estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Después tendré que ver en terapia qué carajo está pasando. Evidentemente, no resuelvo del todo las cosas", se sinceró tras el show que brindaron Saccone y Díaz. Al tomar la palabra, Barón dijo que después de haber escrito La Tonta, pudo sentarse a componer La Cobra, un tema que habla de un pasado superado y de una realidad ya mucho más resulta.

"Un poco la gente se creyó que yo ya había resuelto La Tonta y que era una heroína y que no tenía más problemas. Pero después de La Cobra, viene la pandemia y yo pasé un momento personal muy particular", dijo en relación a que el año pasado se mudó junto a su hija Momo a la casa de Daniel Osvaldo, donde compartieron cenas, charlas y divertidos momentos.

"Conté de mis ataques de pánico y tuve aquella vuelta, aquella recaída que todos conocen. Y me daba mucha vergüenza volver. Cerré mis redes también, porque dije 'soy La Tonta, es mentira que son La Cobra'. No lo terminé de superar. Está adentro mío y tenía mucho miedo de tener que ser siempre La Cobra. Porque dije 'va a ser imposible. ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo hago para cantar?'. Frené todo. Había opciones de shows en pandemia y frené. Y me fui de las redes. Dije 'si piensan que soy La Cobra, les mentí. ¿Cómo hago para volver? ¿Cómo hago con La Tonta que también tengo adentro y que también me va a seguir apareciendo?'", confesó.

En su momento, tras regresar a su casa porque las cosas con Osvaldo no funcionaron, Jimena optó por cerrar sus redes sociales y dejar de usarlas durante meses, algo que llamó mucho la atención de sus fanáticos, quienes estaban acostumbrados a ver contenido diario de la cantante.

"Simplemente, lo que aprendí es que hay que ser más sensibles y nos tenemos que apoyar mucho más. A mí las críticas me dolieron más que nunca. Me pegué un porrazo que todavía estoy saliendo. Todavía sigo con mis ataques de pánico y de ansiedad”, comentó respecto a que mucha gente le envió comentarios muy duros por haber vuelto con Osvaldo, en lugar de haberla comprendido y apoyado ante la difícil situación.

"Me encantaría pasar el mensaje de que nos apoyemos Las Tontas, que si estamos solo para Las Cobras, es muy difícil ser mujer. Yo soy las dos. En lo personal, mi única manera de seguir con mi carrera y mi vida es que me banquen las dos. Si idolatramos solamente a La Cobra es muy difícil la vida y es mentira. A mí se me vino La Cobra encima y tuve que desaparecer. No sabía cómo seguir".