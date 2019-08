Jimena Barón hizo público el contundente chat con el que le dijo "no" a Marcelo Tinelli

En las últimas horas, la información de que Jimena Barón había sido convocada por Marcelo Tinelli para sumarse como reemplazo de Florencia Peña circuló con fuerza, en especial por el pequeño detalle de que, de acuerdo a lo que aseguraron desde la productora, la cantante le había "clavado el visto" a Fede Hoppe y al "Chato" Prada. Sin embargo, la actriz se defendió desde las redes sociales y aclaró qué fue lo que sucedió.

"Ya que está de moda, autofiltro info. Así le 'clavaba el visto' a la producción de Showmatch. Calculo que la verdad no les sirve para hablar mal de mí y seguir haciéndome bosta. Esta es la razón, no garpa, ¿verdad? Ser sincera, educada y agradecida no vende, no genera odio. Entiendo", explicó desde su Twitter, al tiempo que adjuntó una captura de la respuesta de WhatsApp que le había enviado a los productores de Tinelli.

El contundente mensaje con el que Jimena Barón le dijo "no" a Tinelli

Me copo siempre con ustedes y estaba comprometida a volver de viaje y pasar por el programa.

No debés haber hablado con Marcelo. Pensamos distinto y tuvimos un cruce hace poco.

Quedó todo ahí, no lo resolvimos, ni charlamos más. No sería cómodo trabajar así.

Gracias igual por pensar en mí, sabés que agradezco siempre el laburo.

La actriz y cantante había sido invitada para reemplazar a Peña como jurado del Bailando, ante la reciente negativa de Nicole Neumann de hacerlo. La razón central es que le molestó el “doble discurso” de Tinelli, ya que después de levantar la bandera de los derechos de las mujeres -con ella misma en el piso del estudio- buscó traer al certamen a su ex pareja, el ex futbolista Daniel Osvaldo, a quien Barón había denunciado por violencia de género.

En su momento, la actriz se limitó a responder el tweet en el que Tinelli advertía sus ganas de incorporar a Osvaldo a la pista del Bailando con un collage en el que se la podía ver llorando en el estudio junto al conductor, luego de hablar de la violencia a la que había sido sometida.