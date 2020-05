Jimena Barón se cansó de los que la critican por mudarse con Osvaldo: "Voy a vivir como se me cante"

De la noche a la mañana, y una vez más, Jimena Barón se convirtió en el blanco de todas las críticas luego de confirmar que se encuentra conviviendo temporalmente junto a su ex pareja y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, con quien hasta algunas semanas atrás mantenía una relación conflictiva, acusándolo, entre otras cosas, de violento y ser un padre ausente.

Sin embargo, las críticas de la actriz y cantante para con el futbolista parecen ser cosa del pasado, ya que actualmente disfrutan de la cotidianidad del hogar en medio del aislamiento social y obligatorio con el pequeño Morrison y hasta celebraron juntos el cumpleaños de la ex Bailando después de mucho tiempo.

Pero los internautas, sobre todo los seguidores de Jimena, no están contentos con esta situación, y no solo la cuestionaron por romper la cuarentena, sino que también la criticaron por convivir con alguien a quien acusó de violento y hasta repudió cuando Marcelo Tinelli lo quería convocar al programa cuando el delantero había llegado a la final del Bailando con las estrellas italiano.

Pero lejos de quedarse callada, y fiel a su estilo, la cantante hizo un contundente descargo en sus redes sociales dedicado, especialmente, a los haters. "Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando, y también está bien”, escribió la ex Esperanza Mía luego de hacer un vivo en dicha red social.

Y cerró: “La única diferencia entre todo eso y yo es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete, intentando no joder a nadie".

Desde hace una semana y por pedido exclusivo de su hijo Momo, Jimena aceptó quedarse en la casa de su ex pareja por unos días.

De esta manera, ambos hicieron borrón y cuenta nueva, dejaron las peleas y los enfrentamientos de lado, y se muestran unidos y compinches a través de las redes sociales. "El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, contó la artista.