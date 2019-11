Jimena Barón, Tinder y un dardo contra Daniel Osvaldo por no hacerse cargo de Morrison

Jimena Barón le lanzó un filoso dardo en las redes sociales a su ex pareja y padre de su hijo Morrison, el ex futbolista Daniel Osvaldo, al subir a su cuenta de Instagram una serie de historias en donde se la ve con el niño usar su cuenta de Tinder para buscar pareja.

¿Cuál es el porqué del palo? Desde que se separaron, ella le reclama que tiene que hacerse cargo ella sola del cuidado de su hijo mientras él se encarga de recomponer su vida social, e incluso de asistir con quien sería su nueva pareja, Giannina Maradona, al cumpleaños de Diego Maradona.

“Cuando no hay tiempo para la vida social, hijo ayuda con el match”, escribió en la primera story en donde se la ve a Barón con su hijo Morrison usando Tinder. Por eso hubo una mini polémica en redes sociales con críticas hacía la actriz y cantante.

"¿Te imaginás que te va a buscar en sunga al jardín?", le pregunta Barón a su hijo tras describir que muchos hombres en la aplicación exhiben "fotos con el ganso ajustado". La actriz hace tiempo que comenzó a criticar abiertamente el accionar del padre de su hijo y luego de que se enteró que comenzó a salir con una ex amiga de ella, Giannina, la relación llegó a un punto de no retorno absoluto.

La bronca de Barón

“A mí no me jode (que esté con Gianinna). A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación (de Mauro Caiazza, a fines de agosto)”, explicó la actriz, entre risas en su momento.

Además, en diálogo con el programa Confrontados la autora de la “Cobra” sostuvo que “lo único” que realmente la “perjudica” es no estar teniendo relaciones sexuales. “El resto que haga lo que quiera. Está todo muy difícil. No paro de laburar. Yo desde ahí que no tengo más nada. Es todo un tiempo. Te lo juro por Dios”, afirmó Jimena, aclarando que su último romance fue con el bailarín.