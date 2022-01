Jimena Barón y el grosero error en uno de sus tatuajes chinos: qué le terminaron tatuando en la cola

Por lo menos se lo tomó con humor. En las últimas horas, Jimena Barón volvió a encender las redes con sensuales postales al borde de la pileta y en traje de baño. Por fuera de la envidia que despertó por la ola de calor en el país, fue la pregunta de una de sus seguidoras la que dio la nota: qué significa la letra china que tiene tatuada en la cola.

"¿La letra china qué significa?", le preguntó una de sus seguidoras en Instagram. Atenta a la consulta y sin ánimos de "maquillar" lo sucedido, la actriz y cantante reconoció con humor: "Me dijo el tatuador que era 'dulzura'. Pero una amiga china, cuando viví en Nueva Zelanda, me dijo que significa postres. Sí, tengo tatuado postres en el culo".

Cabe recordar que, luego de haber protagonizado una serie de éxitos durante su infancia y adolescencia, Barón armó las valijas tras el final de Los Roldán y partió en 2005 rumbo a Nueva Zelanda, en donde trabajó de moza, empleada en un hotel y repartidora en un supermercado.

"Cuando tenía 17 años me fui un año a vivir a Nueva Zelanda. Me fui porque me había hinchado las bolas. Quería sentirme 'normal', para sentir que era como mis pares, como la gente de mi edad. Aparte, a los 16, me había ido a vivir sola y siempre me había ido bien", reconoció años después la actriz.

La decisión no fue fácil. Venía de protagonizar éxitos importantes en la Argentina. "Mi mamá me dijo en su momento que no sabía si era lo mejor, pero que si era lo que realmente quería y estaba segura le diera para adelante. Alquilé una casa y me salió de garante. Pero se enojó cuando me fui a Nueva Zelanda. 'Estás completamente chiflada. Dejar tu carrera para irte a limpiar cuartos de hotel allá', me dijo. Fui con ese plan. Iba a ganar plata como fuera".