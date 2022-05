Johnny Deep y Amber Heard se cruzaron frente a frente: las fulminantes miradas

Ya pasaron cuatro semanas desde el arranque del juicio y hasta este momento no se ve un horizonte muy claro de lo que sucederá en las semanas venideras, ya que aún ni los testimonios de Johnny Depp ni los de Amber Heard tiene un hilo conductor en la demanda por difamación que el actor comenzó contra su exesposa.

Si bien Heard aún no terminó de dar su versión de los hechos, ya que eguirá declarando el lunes 16 de mayo una vez que el juicio vuelva a empezar, su última aparición en el estrado de Heard fue cuando el jueves pasado declaró que el actor la "violó con una botella rota" y se cruzó cara a cara con su ex marido, donde se puede ver un Deep quieto y casi detenido por una policía en el juicio. Esta es la primera la vez que intercambian miradas desde que comenzó el litigio.

Cuando regresen al estrado después de un cuarto intermedio, será un momento crucial del juicio para la actriz ya que, como muchos diarios y revistas americanas ya intuyen, enfrentará un duro contrainterrogatorio por parte de los letrados del actor de Piratas del Caribe.

"Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo", arrancó la actriz en su última declaración, quien conoció a Depp en 2009. El matrimonio se concretó en 2015, pero duró menos de un año.

En su declaración, Heard hizo especial hincapié en la violación que sufrió en marzo de 2015, cuando acompañó a Depp en la grabación de la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe. Se trata del ataque al que el actor calificó en su declaración como una "pelea" en la que su por entonces mujer le habría cortado la punta de uno de sus dedos con una botella de vodka.

La actriz aseguró que el ataque comenzó cuando ella intentó quitarle la botella, dado que Depp se encontraba en estado de ebriedad. "Me agarré de ella. La tiré al suelo y eso realmente lo enfureció", recordó la joven de 36 años, al tiempo que sumó que Depp comenzó a arrojarle botellas y latas.

"En algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula. Me dijo que me cortaría la cara", sumó, al tiempo que estremeció a los presentes al asegurar que Depp le arrancó la bata que llevaba puesta y comenzó a violarla con una de las botellas rotas. "Johnny tenía la botella adentro mío. Me la metía una y otra vez. Me decía que me iba a matar", denunció entre lágrimas.

Recordemos como comenzó todo esto. Johnny Depp le inició un juico por "difamación" por la nota de opinión que escribió en el 2018 en el Washington Post, en la que se presentó como una "figura pública que representa el abuso doméstico". Si bien el actor no fue mencionado en el artículo, ahora le reclama 50 millones de dólares. Ella le hizo una contrademanda por 100 millones por "violencia física y abuso desenfrenado"

Cómo seguirá el juicio

La jueza Penny Azcarate, este jueves le indicó al jurado que regrese el 16 de mayo para continuar con los argumentos de cierre que tendrán lugar el 27 del mismo mes. Luego comenzarán las deliberaciones finales.

El jurado se encuentra integrado por siete personas en total, cuatro hombres y tres mujeres, y hay cuatro suplentes. En este punto, Heard aún está prestando declaración. Esta semana, asismismo, Azcarate no dio lugar a un pedido de los abogados de la actriz para que se anulara el caso.