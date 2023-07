Johnny Depp fue encontrado inconsciente: su deplorable estado de salud y su pasado de adicciones

El actor estadounidense Johnny Depp tuvo que ser atendido por personal médico tras ser encontrado inconsciente. El hecho sucedió en la habitación de un hotel en la ciudad de Budapest, en Hungría, la cual se hospedaba, donde debía dar un show con su banda Hollywood Vampires, que debió ser suspendido.

La noticia se dio a conocer en medio de la gira que está haciendo el grupo de rock en Europa del Este. El medio húngaro, Blikk publicó: “Depp se desmayó en su habitación del hotel en Budapest al punto que el médico tuvo que ser llamado”.

Asimismo, una fuente cercana a la banda informó al mismo medio que escucharon que el cantante estaba “sobreestimulado” y que “llamaron a un doctor para ver si había algo más que uno sobre acción como ‘rock star’”.

El pasado 18 de julio Hollywood Vampires tenía previsto dar un concierto en el Papp László Arena de Budapest, sin embargo, por diversas “circunstancias inesperadas” fue cancelado minutos antes por diversas “circunstancias inesperadas”, generando enojo entre todo el público. “Debido a circunstancias imprevistas, los Vampiros cancelarán su show de esta noche en Budapest. Las entradas (general y VIP, incluyendo los Meet & Greet), serán devueltas en su totalidad”, publicó la banda en sus redes sociales.

Otros medios húngaros compartieron imágenes que se ve al actor de Jack Sparrow con un vaso: “Aquí está Johnny Depp, bebiendo una hora antes de cancelar el concierto debido a ‘circunstancias imprevistas’. Probablemente se desmayó”, escribió una cuenta de Twitter

Según se dio a conocer, el escenario estaba listo para que el grupo de rock se presente, incluso uno de los integrantes había instalado el micrófono. Blikk entrevistó a Kiss Endi, baterista de los Hooligans, uno de los músicos invitados que iba a participar en el show y reveló: “Por supuesto, no hay nada que pueda hacer con respecto a la enfermedad (...). No puedes culpar a alguien por eso. Seguro que no era una broma, porque se estaban preparando para una fiesta muy grande”.

Esta es la segunda vez que el grupo debe interrumpir el itinerario de recitales por diversas cuestiones relacionadas a problemas de salud del cantante. En mayo, Depp se lastimó un tobillo y debido a esto, la banda tuvo que cancelar tres shows que tenía programado en Estados Unidos. Hasta el momento, la banda no habló al respecto de la salud de Depp.

El pasado de Depp con las drogas

Durante el juicio que tuvo con su ex esposa, Amber Heard, Depp confesó que empezó a consumir drogas a la edad de 11 años. Su relación con este tipo de sustancias comenzó mediante el consumo de pastillas contra los nervios que tomaba su mamá, aumentando la dosis a medida que fue cumpliendo años.

“Mi madre solía pedirme que fuera a buscar sus ‘píldoras nerviosas’ y creo que tenía alrededor de 11 años cuando me di cuenta de que las ‘píldoras nerviosas’ estaban calmando sus nervios, así que le traje sus píldoras nerviosas y tomé una y todo comenzó”, confesó Depp.

La causa de esta situación fue provocada con el fin de evadir y escaparse del dolor que tuvo que atravesar durante su vida. Además, afirmó que el consumo de sustancias derivó en adicción a la Roxicodeina, un fármaco caracterizado por el tratamiento del dolor y que suele ser una droga de uso común, ya que es altamente adictiva.

Ante la audiencia, el cantante detalló: “Ha sido por tratar de adormecer las cosas internas que pueden afectar a alguien que ha experimentado un trauma”. Continuó: “No soy un maníaco que necesita estar drogado o cargado todo el tiempo”.