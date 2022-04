Jonatan Viale, a un año de la muerte de Mauro: "El mundo sin vos es crudo"

Mauro Viale, de extensa y reconocida trayectoria, falleció el domingo 11 de abril del año pasado, a sus 73 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio luego de haber sido internado por coronavirus.

Su repentina muerte causó gran conmoción entre sus compañeros y le generó un inmenso dolor a sus familiares y, ahora, a un año de su fallecimiento, su hijo Jonatan Viale lo recordó con mucho dolory le dedicó algunas palabras en las redes sociales.

El periodista compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter una foto de su infancia en la que se lo ve, junto a Ivana, su hermana, abrazando al difunto conductor.

"Un año sin vos. No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más. Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas. El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito", escribió junto a la postal.

Los restos de Mauro fueron enterrados en el cementerio de La Tablada, lugar al que fue trasladado desde la casa velatoria Amia Sepelios en Villa Crespo. "Mi mamá está como puede. Creo que todavía no cayó. Mi hermana es la que mas golpeada está. Y gracias a Mica, mi mujer. Sin ella yo me hacía percha, yo no me levanta más. Encontré en ella a la compañera definitiva. Si fuera por mí me quedaba en cama. Pero si lo hacía mi papá me cagaba a pedos", dijo Jonatan meses atrás.

Viale murió durante la noche del 11 de abril de 2021 a raíz de una trombosis que le provocó un infarto. El conductor estaba internado en el sanatorio Los Arcos, de Palermo, tras haber contraído coronavirus. A causa de esta enfermedad, se le había originado una neumonía bilateral. Cabe destacar que el conductor de América había sido vacunado contra el Covid con la primera dosis el jueves anterior a su fallecimiento.

De hecho, había relatado su experiencia en su programa. “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Ahí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había indicado el periodista la semana anterior a su muerte.

Sin embargo, ya estaba incubando la enfermedad: el viernes 9 de abril comenzó a sentirse mal, razón por la cual fue a hacerse el hisopado y el resultado fue positivo de COVID-19. Debido a su salud y a su avanzada edad, fue aislado e internado el sábado en una sala común. Pero varios estudios revelaron que tenía comprometidos los pulmones debido a que su contagio ya llevaba días y padecía una neumonía bilateral.

Poco antes su muerte, Jonatan había utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle un conmovedor posteo a su padre en el que le deseaba una pronta recuperación. “Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho”, escribió el también periodista junto a una imagen en la que Mauro aparecía en el piso jugando con su nieto, Romeo.

Mariano Yezze había sido el primero en enterarse de que su colega y amigo había fallecido. Al borde de las lágrimas y tan solo una hora y media después de haber finalizado "Mauro, la pura verdad" -el ciclo que conducía Mauro y que estuvo en manos de Yezze y Mercedes Mendoza el domingo que murió- recordó al conductor: “Hacía 150 abdominales por mañana, iba al gimnasio y comía sano”, destacó y aclaró que Viale “siempre se cuidó” del coronavirus.

Tuvieron que pasar casi dos meses para que su mujer, Leonor Schwadron, después de refugiarse en la intimidad de su hogar, hablara por primera vez del fallecimiento de su marido y padre de sus dos hijos: Ivana y Jonathan. "Estoy bien, me descubrí más fuerte de lo que imaginaba. Trato de darles mucha fuerza a mis hijos, de disfrutar a mis nietos y de no generarles a ellos ninguna preocupación", reconoció tiempo atrás la psicóloga.

En aquella oportunidad, Leonor también habló del legado de su marido, después de tantos años de trabajo y exposición pública. "Los mejores legados que dejó fueron dos: el primero, el amor por la familia; eso de ser un defensor acérrimos de los suyos, de ser un padre de padres. Y el segundo fue el trabajo, donde también fue como un padre para muchos. Un padre y un maestro. Tengo el orgullo de haber sido, y seguiré siendo, la mujer de Mauro Viale".

Días atrás, Leonor contó en una entrevista con Ángel De Brito en LAM cómo fueron las últimas horas de vida de su esposo. "No se quería atender, y ninguno medimos que iba a tener los pulmones como los tenía, que cuando al fin lo internaron me dijeron que los tenía esmerilados. Nunca tuvo síntomas más que la fiebre y había perdido el apetito. Él estaba en terapia intermedia y yo no sé por qué, si los convenció porque se quería ir a su casa, lo bajaron a una suite, capaz para darle el gusto. Ahí fue una enfermera y lo encontró en paro, pero ya había pasado. Hicieron todas las maniobras, me dijo el doctor, y no lo pudieron resucitar", relató.