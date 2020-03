Jorge Lanata durisímo contra Marcelo Tinelli: "El mensaje que da es el de me cago en la cuarentena"

El viaje de Marcelo Tinelli a Esquel violando las reglas de la cuarentena obligatoria y su posterior explicación, en donde manifestaba que tenía domicilio en esa localidad de la provincia de Chubut, generaron más enojo; al punto tal que el periodista Jorge Lanata le dedicó un largo espacio durante el pase que realiza con Marcelo Longobardi en Mitre, al que también se sumaron Santiago del Moro y Guido Kaczka,

“Por una cosa tan fea tenemos que concluir que somos parte de un organismo más grande y que el 'voy a hacer la mía' no va”, dijo Guido al sacar el tema; a lo que Lanata se diferenció de sus colegas, pero no por pensar diferente, sino por la dureza de su comentario. Citando a Albert Camus en La Peste, dijo: “Es como dice en ese libro, esto es una cuestión de decencia. ¿Pierden su decencia los pel... que estaban yendo a la costa ayer? Sí, la pierden. Evidentemente. ¿Pierde su decencia Marcelo cuando se toma su avión privado y se va a coso cuando estamos diciendo todos que no se vayan? Sí, la pierde. Y así pasa con todos”.

"El problema es que él es un líder de opinión y un líder de opinión no puede hacer eso. Sino, con qué autoridad criticamos a los for... que están en la costa en estos días”, expresó Jorge. En ese momento, Guido preguntó si era posible que Tinelli haya tenido una confusión y no una actitud desinteresada con la emergencia sanitaria. A lo que el periodista contestó: “No... ¿me estás jodiendo? No hay confusión con nada, no nos hagamos los bol... . Estuvo claro y el decreto de ayer estuvo muy concreto. Yo lo que creo es que hay gente que se hace la bol…”.

"¿Qué pasa en una sociedad cuando uno de sus referentes más importantes, cuando estamos todos diciendo 'no vayas allá, no vayas acá', se toma su avión y va a Esquel?", cuestionó de forma retórica. "No creo que sea deliberado, creo que es de tonto que lo hizo", disparó Lanata. "El mensaje que se da con eso es me cag.. en la cuarentena. Ponele que yo me hubiera ido, todos estarían diciendo '¿viste que Lanata se cagó en la cuarentena?’”, concluyó.