Jorge Lanata habló de la renuncia de Leuco Jr. y anticipó quién lo reemplazará en la radio

Después de que Diego Leuco hiciera formal y pública su renuncia al programa radial Lanata sin filtro, Jorge Lanata habló en vivo de la desvinculación de uno de sus históricos panelistas y aclaró que su salida se da en "buenos términos".

"No tengo mucho que contar, más allá de que Diego estuvo acá siete años y es fácil imaginarse lo que pienso de él, porque es la persona que me reemplaza cuando yo no podía venir o cuando me iba. Él seguro va a empezar algo en la tele y quizás eso le quite más tiempo. No sé qué va a pasar en la radio. Pero, en algún momento, como le decía el otro día cuando hablamos acá en mi casa, nos vamos a volver a cruzar, porque este mundo es chiquitito", reconoció Lanata.

Según pudo saber BigBang, Leuco expresó su voluntad de no renovar contrato a las autoridades de radio Mitre y al conductor en una reunión que tuvo lugar el viernes pasado. El panelista se quedará hasta el 31 de diciembre, en reemplazo de Lanata; quien comienza sus vacaciones el primero del mes que viene.

"Simplemente, quiero agradecerte a vos y a la radio por la generosidad de entender toda la situación. Es gracioso porque la gente, no el periodismo, sino la gente normal, se decepciones cuando no hay quilombo, ¿viste? Me llaman primos, amigos y me dicen: '¿Qué pasó?'. 'Nada, hablé con Jorge y quedamos que a fin de año ya está'. Y me preguntan: '¿No pasó nada entonces?'. Y te dejan de hablar, como que no garpa", bromeó Leuco Jr.

Quien tomará la conducción del ciclo a partir del primer día hábil del 2021 será Gonzalo Sánchez. "Se va a incorporar al equipo. Yo lo llamo 'gente nuestra', porque es como ustedes: ya laburamos juntos. Con él estuvimos en China haciendo un documental, laburó en Crítica, en Clarín y ahora está en la radio. Así que ya lo conocen, no hace falta que lo presente", señaló Lanata.