Jorge Lanata y un feroz cruce con Marina Calabró por su novia: "¡Te cagaron la primicia!"

Después de casi cuatro años de soltería, el periodista Jorge Lanata confirmó que mantiene una relación con la abogada Elba Marcovecchio, quien trabaja en el estudio jurídico de Fernando Burlando. La información la dio a conocer Yanina Latorre, quien se encontró con la pareja cuando la invitaron al ciclo Verdad consecuencia, conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard. La letrada se hizo cargo de inmediato de la relación, aunque al conductor de Periodismo para todos le costó un poquito más.

Marcovecchio es abogada de Latorre, quien a su vez fue empleada de Lanata durante algunos años en su paso por Radio Mitre. La panelista de Los ángeles a la mañana no dudó en preguntarles si estaban juntos detrás de cámara y días después hizo público el romance en el ciclo de Ángel De Brito. "Es la primicia del día, yo soy testigo. Es una zorra, ella es mi abogada y no me lo contó. Me los encontré de casualidad y los descubrí ayer. Ella está saliendo con mi amor platónico, el señor Jorge Lanata. Es una bomba".

Pero eso no fue todo. Latorre también reveló cuál fue la repuesta de la letrada cuando le preguntó si estaba en pareja con el periodista. "Estoy toda colorada como si tuviera quince años. Estoy enamorada desde el primer día. Me enamoró todo de Jorge". Luego, contó cómo nació la relación: "Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho que tiene que ver con los derechos de imagen. Burlando está contento, dice que tiene que arreglar con él".

Mientras su novia brindaba detalles de la relación en el programa de El Trece, Lanata salía en vivo en su ciclo Lanata sin Filtro. Marina Calabró, su columnista de espectáculos, no tardó en poner el tema sobre la mesa. "Estábamos hablando de su noviazgo, Lanata", chicaneó la hermana de Iliana. "Escúcheme, soy una persona mayor. Tengo 59 años. A estad edad uno no tiene novia. Pareja suena a documental de Nat Geo. Hoy vemos a la pareja de cebras en la sabana", esquivó.

Ante la batería de preguntas de su equipo, el conductor tomó la posta en vivo: "Bueno, nada. Sí, estoy saliendo con alguien. Su nombre es Elba Marcovecchio y es todo lo que voy a decir". Calabró, que tenía la primicia pero no la hizo pública, le espetó: "Escúcheme, le guardé diez días el secreto para que todo lo que diga es lo que ya se sabe, lo que ya contaron Yanina Latorre y Ángel De Brito". Atento al reclamo, Lanata disparó: "¿Qué querés que te diga? Te cagaron la primicia".

"Escúcheme", insistió Lanata. "Usted sabe mejor que yo que si hablo de cualquiera de estos temas relacionados a mi intimidad, uno abre una puerta que nunca más cierra. Hablar en detalle de esto, es abrir a que te pregunten: '¿Cuántos pol... te echás por semana? o ¿De qué color son tus calzoncillos?", resistió el conductor. No conforme con el análisis, Calabró resistió: "Ella dijo: 'Estoy enamorada desde el primer día'. Lanata, usted no puede dejar pasar una declaración de amor semejante y no recoger el guante". Ya incómodo, Lanata sentenció: "Lo que le tenga que decir a ella, se lo voy a decir en privado".