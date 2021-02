Jorge Rial confirmó que deja Intrusos y reveló cómo será "TV Nostra", su nuevo ciclo

Sentado en un lugar atípico de la mesa al que habitualmente ocupa en el panel de Intrusos, Jorge Rial reapareció este miércoles como un invitado más y confirmó que dejará su lugar como conductor de su histórico ciclo de espectáculos, tras 20 años ininterrumpidos por la pantalla de América TV.

"Agradezco a todos los que se interesan, sobre todo a los colegas. Quiero destacar la gimnasia y el laburo que hacen para informar sin información", disparó al comienzo con tono irónico.

Y sumó: "Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro, por ahora, un ciclo. Yo no me despido definitivamente de nada, no creo en esas despedidas definitivas. Este no es un programa, es mi vida. ¡Son 20 años! Tiene la edad de mis hijas, Intrusos es mi hijo. Yo lo parí esto en todo sentido. Es un desafío personal muy fuerte, salir de una zona de confort como es este programa, pero me parece que hay que jugarse, reinventarse y buscar un nuevo camino".

Según dijo, el periodista se hará ahora cargo de TV Nostra, el programa de actualidad, donde se hablará de política, que conducirá en el prime time nocturno de América y que combinará con el humor.

"Este programa que voy a hacer, que me quedo en América TV, de acá no me muevo, hace dos años que anda dándome vuelta en la cabeza. Hace dos años estuvimos a punto de parir este nuevo proyecto, pero por cuestiones de programación y de necesidades del canal no lo hice", dijo.

Según explicó, a sus 60 años entró en la necesidad de reinventarse y de encarar un desafío completamente nuevo. "Ahora se dieron los agujeros históricos que se dan, había una necesidad mía y del canal, y salió este programa. Yo ya venía masticando el cambio, necesitaba un desafío nuevo personalmente. Hubo etapas donde venía a Intrusos y sentía que venía a marcar tarjeta y facturas nada más. Eso no está bien", aclaró.

Al mismo tiempo, enfatizó con la transformación de los ciclos de espectáculos, remarcó que las noticias sobre la farándula se convirtieron en una sección show y remarcó: "Este espacio de espectáculo ya está consolidado. Lamentablemente se farandulizó tanto la televisión que se fagocita los programas de espectáculo. Hoy son pocos los programas de espectáculo que resisten porque el espectáculo se convirtió en una sección, cuando antes era un programa".

Con respecto a la polémica originada a partir del chat paralelo de los integrantes de Intrusos y a las versiones que señalaban que ya no tenía comunicación, prácticamente, con sus compañeros, Rial fue aclaró y aclaró: "No me voy porque me peleé. ¡No me peleé con nadie! El último programa que grabé lo hice sabiendo que era el último, pero no lo sabía nadie. No me voy enojado con nadie y menos por un chat".

Por último, se refirió al nuevo ciclo que conducirá dentro de poco: "Se va a llamar TV Nostra. Será un programa de actualidad, donde vamos a hablar de política. El veneno más grande que tiene el político son las pelotudeces que dicen, para las cuales tendremos una sección llamada ´Politudeces´. Al político no hay nada peor que ponerle por delante un espejo. Porque en algunos casos es vergonzante lo que hacen y dicen".

El programa tendrá humor, aunque el periodista aclaró que no se reirá "con" los dirigentes y que no será "cómplice" de ellos. "No va a ser solo de política, está lleno de programas políticos. Va a haber espectáculos y todo lo que pase en el día. Van a haber secciones muy interesantes. Será un programa de actualidad, con muy buenos informes y contenido importante. Iremos de 20 a 21.30", concluyó.