José María Listorti y la crisis de la televisión: "La gente está podrida de lo políticamente correcto"

José María Listorti es capaz de hablar sobre la construcción del personaje que le tocó en Matilda, la adaptación teatral y musical que se estrenará en pocos días en el Gran Rex y de los obstáculos que se le fueron poniendo a los humoristas durante los últimos años. El histórico conductor sostiene, y cree, que en el humor no hay límites y que el límite lo pone uno mismo. Para él, la ficción y la realidad deben ser disociadas, y no le falta razón.

En diálogo con BigBang también habló de su experiencia en la actuación, el baile y el canto, y de su trabajo en las redes sociales. Desde muy joven, Listorti mostró su interés por el mundo del espectáculo y comenzó su carrera como locutor, recibiéndose a finales de 1993. A lo largo de los años, supo destacarse en distintos programas de televisión, ganando popularidad con su humor y su capacidad para hacer reír al público.

Es ese humor, sostiene, el que no se debe perder. "Para mí en el humor no tiene que haber límites. El límite te lo marcás vos de lo que te causa gracia o no te causa gracia. Yo no estoy de acuerdo con la cancelación. Vos no podés decirle a una persona qué le tiene que gustar o qué le tiene que oír, por más que esté mal. La sal hace mal, pero vos no podés prohibir que los restaurantes no pongan sal. Con el humor es lo mismo", manifestó.

Entre sus trabajos más destacados siempre va a quedar en la memoria de todos su paso por VideoMatch, como también sus apariciones en ShowMatch, el Bailando por un sueño, Politichef y Este es el Show, entre otros. "Me ha pasado esto de dejar de disfrutar un trabajo. Me ha pasado con los últimos programas que hice, más de magazine, que ya no me sentía yo conduciendo como me gusta. Yo, cuando hacía antes Este es el show, la primera parte de Hay Que Ver, jodíamos porque podía joder con el cero de Polino, la coreografía que copiaron Cinthia y Fede Bal, podíamos joder. Y ya la última etapa, entre el COVID, el tema de Darthés y Thelma Fardin, nos tocaron temas muy duros", le confiesa a este sitio.

Pero hoy, la actualidad de Listorti es otra. Alejado, por ahora, de la televisión, se pondrá en la piel del señor Wormwood en "Matilda, el musical", la obra que se estrenará el 1 de junio en el teatro Gran Rex. "Construir un personaje tan opuesto a lo que uno es es maravilloso, porque podés jugar... Yo no trataría nunca mal a mis hijos como a Matilda, que encima la tratan de varón, la odia tanto que le dice nene todo el tiempo. Pero es maravillosa...no nos atamos, sí al guión, pero no a las marcaciones que venían de afuera porque viste, no es lo mismo el público de Londres, el público de Estados Unidos que el público de China donde se hace o de España, lo tenemos que adaptar a nuestro público", detalló.

¿Cómo es construir un personaje que es, no sé si malvado, pero que siente ese desamor por los hijos?

- Y construir un personaje tan opuesto a lo que uno es, es maravilloso, porque podés jugar... Yo no trataría nunca mal a mis hijos como a Matilda, que encima la trata de varón, la odia tanto que le dice nene todo el tiempo. Pero es maravillosa, aparte de la dirección de Ariel del Mastro y de Marcelo Caballero que nos permiten volar muchísimo. De hecho, nos dijeron ´esto es ensayo chicos, así que laburen, hagan´, eso va moviendo para aquel lado.

O sea, no nos atamos, sí al guión, pero no a las marcaciones que venían de afuera porque viste, no es lo mismo el público de Londres que el público de Estados Unidos que el público de China donde se hace o de España, lo tenemos que adaptar a nuestro público. De hecho los personajes hablan de vos, hablan de tú, ven para aquí, no, vení para acá, ¿qué haces, qué estás haciendo? La reutilizamos, porque si no el público está distanciado. Y eso está bueno, pero la composición del personaje es hermosa. Buscar un montón de referencias, de malvados, de cosas que vi o que incorporé inconscientemente en todas las películas que vi en mi vida, pero es hermoso.

¿Qué me podés contar de Matilda? ¿Es similar a la película que todos conocemos? ¿Tiene sus diferencias?

- Sí, tiene diferencias. Primero porque es musical, más parecida a la de Netflix, porque hay una en Netflix, que yo no lo sabía. Yo la vi, la Netflix, antes de estar en el musical. Las canciones son esas, las que están en el musical de la película son las que se cantan, pero nosotros cantamos en español y están adaptadas, porque en la adaptación de Netflix el que traduce las canciones traduce literal.

O sea, no rima. Horrible. Cuando las traduje al español, que la vi por mis hijos, digo, ´no rima, no, no, no´. No entra la métrica. Acá hubo un laburo de adaptación, donde tiene que estar la métrica. Está muy bien logrado todo, sí, está muy buena. El show tiene muchos chicos.

¿Cómo es esa relación con los 27 chicos que integran la obra?

- Es hermosa. Los pibes están jugando, se divierten. Hay una secuencia que yo se la digo a Fer (Metilli)...estamos ensayando en un lugar donde ya empiezan a incorporar las cosas que van a estar en el Rex. Y el otro día vieron la cucheta, la cama, que la cama es muy linda porque tiene todos libros que llegan a la cucheta, todo colorido todo hermoso. Cuando las nenas, porque eran de a dos, cuando las nenas, las Matildas, dos de las Matildas, la vieron dijeron ´mirá nuestra cama´. Se abrazaban y saltaban de la alegría y subieron a la cama a jugar, entonces estaban fascinadas y después cuando tienen que laburar parecen profesionales, parecen De Niro. Se ponen en el papel.

Están concentradas y ya tienen las marcaciones y van y vienen. Son genios, son genios porque los pibes también lo que laburan, bailan, cantan, hacen todo, todo, y todo bien. Nosotros nos miramos con Fer, con Rada, con Laurita... Nos miramos y dijimos ´vámonos, chicos, vamos porque estos nos van a dejar en evidencia´.

Me decía que los chicos disfrutan muchísimo. ¿A vos te pasó esto de dejar de disfrutar un trabajo?

- Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado con los últimos programas que hice, más de magazine, que ya no me sentía yo conduciendo como me gusta. Yo, cuando hacía Este es el show o la primera parte de Hay Que Ver, jodíamos porque podía joder con el cero de Polino, la coreografía que copiaron Cinthia y Fede Bal, podíamos joder. Y ya la última etapa, entre el COVID, el tema de Darthés y Thelma Fardin, nos tocaron temas muy duros, yo veía la rutina y a veces teníamos tres abogados, el abogado tal por la violencia de género a Julieta Prandi, venían otros dos, y yo me encontraba entrevistando abogados y hablando en serio. Y me decía ´¿qué estoy haciendo yo?´

No es lo que me gusta, porque te vas transformando, A mi me gusta hacer actualidad, pero un rato serio, me gusta joder, yo me defino como entretenedor, yo quiero que la gente se entretenga, ya sea haciendo un musical, un sketch o conduciendo un programa, pero quiero que sea entretenido de ver.

Y yo con Este es show y con la primera parte de Hay que Ver, que hablábamos más del Bailando, podía entretener, podía joder. De hecho, recién tuvimos un móvil con Carmen y nos acordamos de esas peleas, entre comillas porque no peleamos en serio. Y yo extraño eso, ir a la cámara y joder con Carmen, ´¿qué hiciste con esto?´. Y con la última etapa, con todo lo que te dije, los temas no se podían. Y ahí no lo disfrutaba tanto.

¿Sentís que la televisión de hoy es más seria, con temas muy duros todo el tiempo?

- Mirá, el otro día analizaba por qué la gente deja de ver tele. Y creo tener la respuesta. Me parece que nos hemos mordido mucho la cola en el sentido de que todo el tiempo yo veo la tele y veo todas frases hechas. Nadie se arriesga con nada, nadie se... ¿Por qué VideoMatch tuvo éxito? Porque hacíamos cámaras ocultas que estaban al borde y eso a la gente le gusta, le gusta que juegues al fleje.

Por eso tuvo éxito División Palermo, porque hace humor con cosas que en la tele... si yo te digo en la tele abierta ´vamos a hacer una comedia donde haya una chica en silla de ruedas, un ciego....´¿vos qué me decís? No, no, no´. ¿Y por qué fue un éxito? Porque la gente está podrida, está cansada de lo políticamente correcto.

Yo veo la tele y veo todas las frases hechas, todos los conductores dicen ´no, esto, no, esto, acá´ con cara de serio. No hay nadie que diga ´no che, no es así´ y vos te das vuelta y decís, ´¿cómo, qué dijo?´ ¿Entendés? Estamos muy correctos, ¿por qué tiene éxito Luzu TV y todos los streamings? Porque hablan sin censura y hablan de cosas que en la tele abierta no podés hablar.

Hablan y dicen ´la concha de tu hermana, no sos un pelotudo´. Pero no por la mala palabra en sí, ¿eh? Hablo por lo que dicen, políticamente incorrecto. Hoy en día tenés que ser todo, porque si no te matan en redes. Entonces tenés que ser tu prolijito para quedar bien con este, para quedar bien con el otro y eso me parece que a la gente le aburrió.

¿Crees que el humor tiene un límite marcado, actualmente tiene un límite que no se puede cruzar?

- Para mí en el humor no tiene que haber límites. El límite te lo marcás vos, de lo que te causa gracia o no te causa gracia. Pero vos no... Yo no estoy de acuerdo con la cancelación. Vos no podés decirle a una persona qué le tiene que gustar por más que esté mal. La sal hace mal, pero vos no podés prohibirle a los restaurantes que pongan sal. Con el humor es lo mismo. No me gusta el humor de Corona, no lo veas, pero nada de ir al teatro a decir ´¡basta el humor de Corona´. Me parece que es lo que te hablaba recién de la política que tenemos que tener en la tele. Se puede hacer humor con todo. El humor es ficción.

Yo hay algo que no lo puedo entender es porque una escritora o un escritor de libros puede en un policial violar, matar, violencia de género, pero no en el humor. Sigue siendo ficción. No te digo que hagas un chiste de... pero yo siento que si mañana hago un chiste de borrachos, saltan y dicen ´no, es una enfermedad el alcoholismo, mi papá se murió de cirrosis o hago un chiste de un manicomio y ´no, no, escuchame, no, no podés, la locura´. Entonces como que estamos muy limitados y es ficción. Yo hago un chiste sobre gays y no me convierto en homofóbico. Si yo hago un chiste de judío, no soy antisemitista, no lo soy ni lo voy a hacer.

O sea, es como que pensar que el que escribió una novela en donde matan a alguien le gusta asesinar, no, escribió algo donde matan a alguien y el tipo es correcto, o la tipa, y en el humor no lo podemos disociar, Fíjate a Capusotto como hace humor, cuando se pone los bigotitos... ¿alguien le dice que es antisemita?.

Es cierto. De hecho le pasó a Guillermo (Francella) hace poco con el sketch de Julieta Pratt...

- Entrémosle a Perón que se casó con una nena de 16, no podemos. No podés juzgar con la coyuntura de hoy lo que pasó hace 20 años o 10, porque fue tan rápido el cambio. Antes los cambios eran cada 100 años, 200 años. Ahora cada 5 años te cambia todo y está bien que sea así, está bien que cambien las cosas pero no condenar a los que hacían otras cosas en ese momento. Yo lo que digo siempre es que Francella no enloqueció un día y dijo ´voy a hacer este sketch´, no. Había guionistas, había productores y había aceptación. La gente lo consumía. El director de programación, que en ese momento creo que era Yankelevich, le gustaba y la gente, lo veía.

Pero habla de lo políticamente correcto con lo que estamos hablando. O sea, yo lo que voy... Me voy a meter un quilombo, pero digo... El hecho de que exista ese sketch no significa que los padres vayan ahora a abusar de las compañeritas de sus hijos. Porque si no, saquemos Terminator, porque Terminator mata a gente, entonces los pibes no salen a matar porque ven Terminator, salen a matar por otra cosa. El que viola a una mujer, no viola porque vio el sketch de Francella, viola porque está enfermo, está loco. El que le pega a una mujer es porque está enfermo, no le pega porque vio una serie donde había violencia de género. Porque sino, no pongamos más series de nada.

Me parece que tenemos que disociar la ficción de la realidad. No pongamos Superman porque los pibes van a empezar a volar por la... Se van a tirar de la terraza para empezar a volar. Uno que le pasó en el mundo, uno que pobrecito no estaba bien. Pero vos ves Superman y la gente no sale volando por el balcón para ver si vuela. Es ficción, es humor. Y eso, fíjate, no hay problemas de humor.

Estamos todos tratando de decir las palabras justas para que nadie se ofenda. Nadie se tiene que ofender, porque te matan, estamos más preocupados por los cuatro o cinco comentarios de redes que lo que te dice la gente por la calle. A mí la gente por la calle me dice ´vuelvan con lo que estaban haciendo´. Y la verdad que no se puede volver con la coyuntura que hay y está mal que no se pueda volver.

Vos, como humorista, ¿sentís cierta obligación de hacer reír?

- Ahora ya me acostumbré, pero a veces entraba a un lugar y entras simpático y gracias a eso, porque es así, y también está el que te dice ´este se piensa que está en la tele, quieres llamar la atención´ y si vas chiquitito, ´¿hola qué tal?´, está el que te dice ´tan simpático que es en la tele y este pelotudo ni un chiste tira´. Entonces hago lo que se me canta y como me siento... Cuando un día tengo ganas de ser divertido, en una fiesta, lo soy, y cuando tengo ganas de estar sentado y disfrutar que otro haga cosas, lo hago. No me enrosco más, porque si no, no puedo vivir.

¿Cómo te llevás con el baile y el canto?

- Llamativamente muy bien. Sí, sí, muy bien. Siempre lo hice en joda. Nunca lo hice en serio. Acá en Matilda hay que hacerlo en serio. El canto está muy bien, me preparé también.

¿Qué fue lo que más te costó? ¿El baile o el canto?

- No, Lo que más me costó es la actuación, aunque te parezca mentira. Porque es un tono de actuación que yo no. Y no es lo mismo el actor de comedia musical que el actor de un Bodevil tipo Boy Boy o una comedia de verano. No es lo mismo. Es otro tono. Tenés que tener un tono un poco más arriba para equiparar con la canción. Eso lo aprendí ahora, no lo sabía. Me costó más la actuación, aunque te parezca mentira.

Desde hace un tiempo, hace un par de años, estás haciendo videos parodia con Mónica, con los nenes. ¿Te sentís influencer?

- ¡Qué sé yo! Yo supongo que sí. Cada uno se pone influencer, sí. Tengo muchos seguidores en Instagram, en TikTok. Me gusta, ahora lo tengo un poco olvidado.

¿Cómo surge eso?

- En base a mucho laburo. A mí siempre me gustó el tema de... Intentaba buscarle la parte comercial. Yo digo, ´che, hay gente que hace guita con esto, ¿cómo es?´ Y me di cuenta que el humor que falta en la tele, que hablábamos recién, lo podemos meter en las redes. Y de hecho, lo hacemos cuidando también algunas cosas, porque las susceptibilidades siempre están.

¿Y cómo te manejas con los haters?

- Es que en Instagram no tengo, no hay haters. En Instagram, viste, que no solo yo. Twitter sí. Y en Twitter no pongo nada. Twitter no pongo nada porque ya me di cuenta que es horrible toda la gente y lo que dicen. Pongo en Instagram, en los comentarios de 500 hay uno malo. Y TikTok pasa lo mismo. Me gustan más esas redes, son mucho más amigables. Y aparte más video visual.

Pero paradójicamente el Twitter es el que más uso, porque me informo, porque veo muchos vídeos. BigBang lo leo siempre y me informo muchas cosas, me entero muchas cosas por ustedes, porque tiene una estructura muy buena para información. Y lo uso más pero para entretenerme o para entretener, me gusta más Instagram. Siento que es como el VideoMatch de hace tiempo, que podemos hacer sketch y que la gente se puede divertir.